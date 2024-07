“Eso no lo hizo con Cazzu”, la reacción de Nodal cuando fan intentó besarlo que probó que es fiel a Ángela

Nodal y Ángela Aguilar están más enamorados que nunca y aunque se encuentran físicamente separados, la pareja se ha estado dedicando mensajes de amor.

El cantante se encuentra en su gira Pa’l Cora tour por Europa y ha estado en programas ofreciendo entrevistas sobre su carrera y su nuevo tema No me 100to bien, mientras que la joven se encuentra en Texas con su familia, ofreciendo el show Jaripeo hasta los huesos.

Sin embargo, dejan claro que se extrañan y que su relación va muy en serio y mejor que nunca, y recientemente el cantante dejó clara su fidelidad para su novia.

La reacción de Nodal cuando una fan lo intentó besar

A través de TikTok circula un video en el que se ve a Nodal tomándose fotos con sus fans tras un concierto y su reacción se llevó los aplausos.

En el video se ve que el cantante se abre la camisa y deja ver su torso lleno de tatuajes mientras una fan se acerca para tomarse una foto, pero se emociona mucho.

La chica lo abrazó e intentó darle un beso en la boca, pero su reacción fue echarse hacia atrás y la miró sorprendido, ante esto ella le pidió un beso en la mejilla y él lo aceptó.

Con esto, muchos aseguran que le mostró su fidelidad a Ángela Aguilar, algo que no hizo con Cazzu, pues han recordado que, en el 2022, cuando estaba comenzando su relación con la cantante argentina, él intentó besar a una fan.

Así quedó grabado en un video que aún circula en redes en el que la fan estaba posando junto al cantante y él intentó darle un beso en la boca, pero ella lo rechazó, y esta vez fue diferente.

“Ahora sí se dio a respetar el Nodal”, “muy bien por Nodal, demostró que le es fiel a Angelita”, “uy ahora sí no la besó, aprendió la lección de la vez pasada”, “si no me equivoco cuando estaba con Cazzu él intentó besar a una fan y lo rechazaron, ahora sí es fiel”, “uy pero aplaudo la reacción del Nodal, es un caballero”, “le dio su lugar a Angela, sin tratar mal a la fan”, y “a Ángela sí la respetó, con Cazzu no fue así”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Aunque la pareja solo ha recibido críticas desde que anunciaron su relación, ellos han seguido adelante y han dejado claro que están viviendo su amor al máximo, sin importar el qué dirán y aseguran que no le han hecho daño a nadie, causando mayor indignación.

Y es que a él lo acusan de serle infiel a Cazzu y a ella de quitarla un padre a su hija, pues el cantante tendría meses sin ver a Inti, quien dentro de pocos meses cumplirá su primer año de vida.