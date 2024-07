El look match de la princesa Leonor con su hermana, por el que las critican

La princesa Leonor se ha convertido en una de las mujeres más comentadas de España al tratarse de la futura reina, por lo que cada una de sus apariciones son analizadas con lupa como sus gestos, looks, maquillajes y hasta discursos. Ahora que han dado inicio los Premios de Girona la agenda de la monarca se encuentra llena de eventos reales.

El rey Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas: Leonor y Sofía se dieron cita el pasado 9 de julio en Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona, concretamente en el taller de Jaume Plensa, para la inauguración de los Premios de Girona que buscan fomentar el esfuerzo, la investigación científica, la creatividad artística y talento de jóvenes emprendedores e innovadores.

Para el gran día las hermanas Borbón aparecieron con looks combinados como en los viejos tiempos, situación que ha sido duramente criticada en redes por un particular motivo.

El look match de la princesa Leonor y Sofía por el que las critican

La princesa Leonor y la infanta Sofía cuentan con un estilo muy parecido al ser la sencillez y elegancia lo que las hace destacar, por lo que en esta oportunidad apostaron por un total look blanco.

En el caso de la heredera a la corona optó por una blusa romántica en color blanco con manga tres cuartos, ligeramente abullonada y acabada en puño. Además, contaba con un estampado de rayas gruesas tejidas en un lino casi transparente pero elegante.

A su outfit agregó unos pantalones estilo vaqueros en la misma tonalidad de tiro alto y corte recto, los cuales estilizan la figura, creando un efecto de piernas infinitas. Para su calzado agregó unas alpargatas cómodas pero con mucho estilo.

En el caso de la infanta, optó por un look también en color blanco bastante bohemio al tratarse de un top inspirado en las blusas tunecinas, que tiene forma de caja, cuello redondo con lazos de pompones y abertura en forma de V.

A la misma le agregó unos pantalones de cintura alta con detalles calados a los laterales, al cual le sumó un cinturón ancho en la misma lona, para anudar en la parte delantera. Para sus pies apostó por un par de zapatos idénticos a los de su hermana.

No es primera vez que las hermanas reales deciden aparecer con looks a dúo pues en su infancia sus padres solían vestirlas con prendas iguales o muy parecidas, sin embargo, ahora que han crecido y que Leonor cuenta con responsabilidades de reina, internautas aseguran que debe desenmarcarse del estilo de Sofía al tratarse de la gran heredera.

“Leonor por favor! Que no te vistan igual que tu hermana, demuestren su personalidad y tú más porque eres la futura Reina, tu hermana que encuentre su estilo. Ya no son chiquitas para andar casi idénticas”, “Se ven muy lindas pero Leonor será reina debe distinguirse”, “Tengo entendido que Leonor debe destacar y con looks idénticos no lo hace”, han sido algunos comentarios.