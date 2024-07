“Creí que era Caitlyn Jenner”: la reina Letizia reaparece con su familia y la tunden por su aspecto

La reina Letizia de España ha sido una figura constante en los titulares, no sólo por su impecable sentido de la moda, sino también por su dedicación a su familia y su papel en la monarquía. Desde su ascenso al trono junto al Rey Felipe VI, Letizia ha capturado la atención del público con su elegancia y su compromiso con diversas causas sociales. Su influencia es evidente en cada evento al que asiste, y esta semana, su impacto se reflejó claramente en la segunda jornada de los Premios Princesa de Girona 2024.

Las protagonistas indiscutibles fueron la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes visitaron los encantadores Jardines de Santa Clotilde en Lloret de Mar. Este lugar, conocido por su impresionante ubicación sobre un acantilado con vistas al mar y su variada colección de esculturas y vegetación, proporcionó un escenario idílico para que las jóvenes reales se reunieran con los participantes de los programas de la Fundación Princesa de Girona. La visita fue una oportunidad para que las princesas demostraran su creciente implicación en los deberes reales y su interés por los proyectos juveniles.

El look de la reina Letizia, ¿la confundieron con Caitlyn Jenner?

Aunque últimamente la atención se ha centrado en sus hijas, el estilo de la reina Letizia tampoco ha pasado desapercibido. En esta ocasión, la consorte española optó por un look minimalista con un vestido verde olivo de corte midi y falda de amplio vuelo. Esta prenda no solo favorece su tono de piel, sino que también tiene un origen interesante para alguien de la realeza: es un diseño disponible en la marca española de alquiler, Lend The Label.

Letizia podrá ser amada por su estilo y presencia en eventos de la realeza sin embargo, en redes sociales también ha sido víctima de burlas y críticas por su aspecto.

Con esta reciente aparición, algunos internautas salieron a señalar que “parecía Caitlyn Jenner”, ex pareja de Kris Jenner con quien tuvo a Kendal y Kylie Jenner. “Pensé que era Caitlyn Jenner”, “parece Caitlyn Jenner”, “Llevaba meses queriendo saber porque se me hacía tan familiar….Igualita al Jenner!”, se lee en redes sociales.

En 2015, Caitlyn Jenner hizo pública su transición de género, lo que atrajo una atención significativa de los medios de comunicación y la convirtió en una de las personas transgénero más conocidas del mundo. Su transición y su vida como mujer transgénero fueron documentadas en la serie de televisión “I Am Cait”.

Letizia La consorte española fue "confundida" con Caitlyn Jenner (Instagram)

El internet sin duda es un lugar muy hostil pero la reina Letizia de España ha demostrado una notable capacidad para sobrellevar las críticas a lo largo de su tiempo en la monarquía, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y elegancia. A pesar de ser objeto frecuente de escrutinio público, Letizia ha mantenido una postura firme y serena, enfocándose en su trabajo y en las causas que apoya. Su habilidad para manejar las críticas con gracia y sin perder la compostura ha inspirado a muchos, mostrando que la dignidad y la determinación pueden prevalecer ante la adversidad.

En las redes sociales, donde las opiniones se amplifican, Letizia ha sido aplaudida por su estilo impecable y su compromiso constante con sus deberes reales, reafirmando su papel como un modelo a seguir tanto dentro como fuera de la realeza.