¿Zac Efron tiene mala suerte en el amor? Estos han sido todos los romances del actor

Zac Efron es uno de los galanes más cotizados de la industria hollywoodense desde que saltó a la fama mundial a los 18 años de edad con su actuación protagónica en la película High School Musical.

PUBLICIDAD

A diferencia de muchas otras jóvenes estrellas, Efron logró mantenerse vigente gracias a una combinación de talento, carisma, belleza y entrega a su trabajo en el mundo del entretenimiento.

No obstante, a pesar de haber enamorado a millones alrededor del globo y estar imparable cosechando éxitos en el plano profesional, el galán parece no tener suerte en el terreno del amor.

Durante su paso por la meca del cine, el galán de Un asunto familiar ha protagonizado romances con algunas de las actrices más hermosas, como Vanessa Hudgens, Alexandra Daddario y Lily Collins.

Sin embargo, en The Ellen DeGeneres Show, reconoció que tener citas es “un poco difícil” para él. “Una situación incómoda y forzada es muy extraña. Especialmente para mí, por alguna razón”, dijo.

“Me gusta ir y hacer algo aventurero. Me gusta salir y hacer algún tipo de actividad loca”, agregó en la entrevista 2016. Efron incluso confesó que tampoco tuvo nada de suerte con las apps de citas.

“Sorprendentemente, cuando me registré en Tinder, ¡nadie me hizo swipe!”, reveló a The Times. “Pensaron que (mi perfil) era falso”. Pero, ¿quiénes han sido todas las novias del famoso actor?

PUBLICIDAD

Todos los romances que ha protagonizado el actor Zac Efron

Si quieres saberlo o recordarlo, sigue leyendo porque a continuación te contaremos quiénes han sido las mujeres que habrían logrado conquistar el corazón del intérprete de 36 años de edad.

Vanessa Hudgens

La relación más conocida de Zac Efron fue una de sus primeras. Se trata de la que tuvo con Vanessa Hudgens, a quien conoció a sus 17 años mientras rodaba la película High School Musical en 2005.

Los actores comenzaron una relación rápidamente que duró hasta 2010. De acuerdo a Us Weekly, la ruptura amorosa fue de mutuo acuerdo y ambos decidieron tomar caminos separados.

Lily Collins

Efron se dio una nueva oportunidad en el amor con la actriz Lily Collins en 2012. No obstante, su idilio fue sumamente breve porque terminaron tan solo tres meses después de comenzarlo.

Sin embargo, según un insider a la revista previamente mencionada, lo suyo “nunca fue algo serio; fue algo casual y se esfumó. Nunca estaban en el mismo sitio al mismo tiempo”, aseveró.

Michelle Rodríguez

Zac tuvo una corta aventura amorosa con la actriz Michelle Rodríguez en 2014. Durante el verano de ese año, ambos fueron retratados muy cariñosos en unas vacaciones por Europa y en otros sitios.

Pero, en agosto de ese año, ya habían puesto punto final al romance. Según fuentes al medio citado, esos siempre fueron los términos de Rodríguez, pero él parecía de verdad interesado en ella.

Sami Miró

El actor de El gran showman volvió a apostarle al amor con la empresaria Sami Miró a finales de 2014. La dupla mantuvo una relación durante casi dos años, pero terminaron en abril de 2016.

Alexandra Daddario

Zac Efron y Alexandra Daddario protagonizaron rumores de romance luego de que actuaran juntos en Guardianes de la bahía (2017). La actriz desmintió que hubiera entre ellos algo más que amistad.

Pero, en marzo de 2018, fueron captados paseando a sus perros juntos en Los Ángeles. Más tarde en agosto, él la llamó una “hot bitch” en Instagram, pero parece que el sentimiento no prosperó.

Rebeca Ferguson

Zac volvió a encabezar especulaciones de una relación con la actriz Rebeca Ferguson en diciembre de 2017. Las murmuraciones iniciaron luego de que compartiera una foto de ambos en Instagram.

En la postal, ella lo mira atentamente mientras él la rodea con su brazo. “Una imagen vale más que mil palabras”, expresó al pie del post. Los actores se negaron a confirmar o desmentir los rumores.

Sarah Bro

Efron y Sarah Bro desataron rumores de noviazgo cuando fueron retratados asistiendo a una clase fitness en Los Ángeles en enero de 2019. En marzo de ese año, Us Weekly confirmó que eran novios.

Lamentablemente, en enero de 2020, se dio a conocer la noticia de que se habían separado. La razón supuestamente sería la intención del actor de retomar su relación con la actriz Halston Sage.

Halston Sage

Halston Sage y Zac Efron, quienes actuaron juntos Neighbors, comenzaron un romance en abril de 2014, según E! News. No obstante, Zac reveló estar soltero nuevamente solo tres meses después.

La dupla volvió a ser vinculada románticamente a finales de 2019. De hecho, informantes aseguraron a la revista mencionada que estaban en una “relación seria” en enero de 2020, pero se separaron más tarde ese año.

Vanessa Valladares

El galán estadounidense conoció a la modelo Vanessa Valladares cuando ella trabajaba en Byron Bay General Store & Café en Australia en junio de 2020. En ese entonces, solo entablaron amistad.

Empero, su simpatía rápidamente se volvió romance y comenzaron un noviazgo alrededor de tres meses después. La relación no duró mucho porque medios confirmaron su ruptura en abril de 2021.