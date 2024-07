¿Solo son trucos publicitarios? Acusan a Gabriel Soto de mentir y usar distintos recursos en su beneficio

Es un escándalo lo que se ha generado con la salida de Irina Baeva de la obra “Aventurera, El Musical”, quien ha sido víctima de críticas porque no ha dado la talla como bailarina. Por otro lado, acusan a Gabriel Soto de mentir sobre su supuesto romance con Cecilia Galliano para lograr la taquilla de su obra “El precio de la fama”.

Pero ¿Qué hay detrás de todo esto? Algunos periodistas aseguran que Soto utiliza la situación como truco publicitario porque no tiene el raiting que esperaba y hasta hablan de que el hecho de estar hospitalizado podría ser “un invento”.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Gerardo Quiroz, productor, y Gabriel Soto afirmaron que el supuesto romance con Galleano se trató de un “truco publicitario”.

“Es parte de la estrategia y de lo que quisimos armar en esta puesta en escena de decir este es el precio de la fama y decir cómo los medios pueden inventar y pueden hablar de una situación que nosotros mismos armamos”, mencionó a ‘De Primera Mano’.

Otros aseguran que esta mentira es “para tapar” que la pareja Irina – Gabriel están separados y que esa es la verdadera razón por la que el actor fue hospitalizado previó a dar función en la obra “El Precio de la Fama”.

Soto tuvo vómito, problemas para respirar y presión arterial alta, por lo que fue trasladado a un centro médico de Ciudad de México, donde permaneció varias horas y fue dado de alta la noche del sábado para continuar con su recuperación en casa.

¿Separados o no?

De acuerdo con el periodista Hugo Maldonado, además de su crisis de salud, Soto lidia con la separación de su pareja, Irina Baeva, quien dejó entrever el fin de su noviazgo en Instagram.

Maldonado, quien fue conductor del programa La Taquilla, rescató una historia de Irina Baeva donde escribió “Good bye” y se escucha de fondo el tema “La Princesa”, del artista de regional mexicano El Komander, cuya letra dice: “La sorpresa surgió en la mañana porque ‘La Princesa’ ya no estaba. Ni un Mercedes, ni tres Rolex. Tampoco los 200 ganados Salió brava ‘La Princesa’”

El periodista destaca que mientras Gabriel Soto se encuentra en México, de acuerdo con la ubicación que estableció Baeva en su publicación, ella se localiza en Los Ángeles, California, luego de su último fin de semana como protagonista de Aventurera, El Musical.

“No la trata bien”

Pero este cuento no termina allí, en el programa Chisme No Like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, aseguran que desde hace tiempo que esta pareja está separada y esto se refuerza con las declaraciones que ofreció a los medios la actriz Olga Breeskin, compañera de Baeva en Aventurera.

En un reciente encuentro con la prensa, la violinista explotó contra los medios y el público que ha arremetido contra la obra e Irina Baeva, y lanzó un dardo contra Gabriel Soto.

“(Irina) Es una tipaza, la amo, la respeto y qué lástima que se haya enamorado de alguien que no la ha tratado bien”, expresó Breeskin, palabras que confirman, según Beristain, la separación de la pareja.

Con respecto a la salida de Baeva de la obra y las criticas que ha recibido del publico, Olga Breeskin dijo que le duele la forma como han tratado a su compañera “una rusa enamorada de México desde niña ¿Qué clase de mexicanos somos? (La protagonista de la obra) tiene que ser actriz señores, señoras ¡Me da vergüenza que hablen tan cruelmente!”.

Juan Osorio en tremendo zafarrancho

Según el portal Infobae, Juan Osorio, productor de la obra Aventurera, dio a conocer que haría cambios. “Hay que saber oír a ustedes, ¿no? Son los primeros que han criticado”, expresó en un encuentro con reporteros, a quienes les adelantó que la nueva protagonista debutaría el 18 de julio.

Sus palabras han generado controversia porque concedió la entrevista antes de hablar con el elenco, situación que propició un zafarrancho en el Salón Ángeles, cuando la prensa buscó a Irina Baeva para obtener una declaración al respecto.