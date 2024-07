“Parece Carmelita Salinas”: Hija de Niurka lima asperezas con María León pero aseguran que ni así sería ‘Aventurera’

Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, ha estado en el ojo del huracán desde que en 2023 hizo unas desafortunadas declaraciones sobre María León tras su elección como protagonista de la puesta musical Vaselina, producida por Alejandro Gou y Erik Rubín. La joven de 26 años aseguró en un video que “siempre escogen a las mismas personas para obras importantes y no le dan oportunidades a los jóvenes”.

PUBLICIDAD

“Acabo de ver el elenco, estoy muy decepcionada de que no nos demos la oportunidad en el teatro de ver nuevas caras… Hay tanto talento, no estoy hablando de mí… Seguimos viendo lo mismo… Obra de Alejandro Gou esté María León, es talentosísima, la amo, pero está en todo, en Mentiras, en Vaselina, en todo… En qué momento vamos a empezar a darle trabajo a nuevos talentos que se lo merecen”, declaró.

Cabe destacar que en los últimos meses, María León ha demostrado ser una artista multifacética que ha dejado una huella imborrable en la música, el teatro y la televisión. Desde sus inicios como vocalista de la exitosa banda Playa Limbo, María ha demostrado un talento vocal excepcional y una habilidad para conectar con el público a través de sus interpretaciones. Su carrera en solitario ha sido igualmente exitosa, con canciones que han alcanzado los primeros lugares en las listas de popularidad. Además de su carrera musical, la mexicana ha brillado en el teatro musical, participando en producciones de gran renombre como “Hoy No Me Puedo Levantar” y “Chicago”, así como en la más reciente poducción de “Mentiras” y prestando su voz en la película animada de Disney, “Wish”.

Su dedicación y profesionalismo la han convertido en una de las artistas más queridas y respetadas del medio por lo que lo dicho por Romina Marcos cayó en gracia de todos. Si bien María siempre se ha mantenido alejada del escándalo, declaró que consideraba que Romina era muy talentosa y que debía aprovechar sus recursos, así como ella ha aprovechado sus propias herramientas.

“Teniendo unos papás así, ella puede poner su dirección en eso, tiene una mama que es vedette, un papá que es productor maravilloso, yo tengo mis papás que me dieron mis herramientas y el apellido que me dieron a lo mejor no es famoso, pero me recuerda que soy una leona y que tengo mucha garra y algo muy importante para mí, es siempre sentirme merecedora de mí trabajo”, compartió en su momento.

¿Romina Marco limó asperezas con María León?

Poco después, María aseguró que Romina le pidió perdón. “(Me dijo) María, la verdad quiero marcarte para pedirte una disculpa porque no era directamente contra ti me calenté, porque mi amigo no quedó en la audición”, contó.

María León La cantante se ha convertido en una de las grandes promesas del espectáculo mexicano (Instagram)

Ahora, ambas se dejaron ver juntas durante el estreno de la puesta musical “La vida es mejor cantando” y la prensa presente aprovechó para cuestionarlas sobre su relación, así como sobre la polémica que surgió en torno a “Aventurera”, con lo que muchos han pedido que María sea la nueva protagonista en lugar de Irina Baeva.

“Siempre nos hacen enermigas en redes”, dice Romina Marcos. “Aprovechemos este momento para decir que nos tenemos mucho cariño, mucha admiración. Esta mujer estuvo en mi casa, estuvimos platicando después de todo lo que sucedió en redes. Crecimos las dos y nos conocismos y entendimos muchas cosas la una de la otra. Me enseñó sus canciones y creo que es una muejr super talentosa, una gran compositora y siento muy bonito que nos encontremos otra vez”, continuó María.

Aunque María ya ha negado que será la próxima “Aventurera”, los reporteros siguieron cuestionándola por ello e incluso le preguntaron a Romina si ella también participaría.

PUBLICIDAD

“María me enseñó que llega tu momento cuando tiene que llegar y hay que aprovecharlo y sacarle jugo. Irina por algo es aventurera ahorita, que lo disfrute”, declaró la joven, lo que hizo que en redes sociales usuarios comenzaran a señalar que “le quedaría mejor el papel que hacía Carmelita Salinas”.

Romina Marcos La hija de Niurka ha sido criticada por sus comentarios sobre María León (Instagram)

“Romina en el papel de Carmelita Salinas”. “Necesitamos a Romina Marcos en el papel de la recordada Carmelita Salinas”. “Romina Marcos no es vedette, diría su mamá...mejor que le haga como Carmen Salinas a esa sí se parece”, se lee.

Eso sí, respecto a qué pasará con Irina Baeva, Romina señaló: “Si realmente se va Irina y llega otra Aventurera pues qué les digo, son decisiones del productor, del público”.