La polémica indirecta de JLo a Ben Affleck en su nuevo tema

Los rumores de separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck siguen más fuertes que nunca pese a que la pareja insiste en no aclarar públicamente lo que sucede con su matrimonio ante la ola de señalamientos.

Sin embargo, ambos se han encargado de lanzar algunas pistas que delatarían el inminente divorcio como la mudanza del actor de la mansión que comparten, las veces que han aparecido sin su anillo, sus viajes en solitario y el distanciamiento que ha habido entre ambos en los últimos meses.

Ahora la diva del bronx ha lanzado su tema ‘Cambia el paso’ con un sugerente video en redes sociales y si bien el tema se centra en el empoderamiento y crecimiento personal, muchos aseguran que ha lanzado una indirecta al protagonista de Batman.

La presunta indirecta de Jennifer Lopez a Ben Affleck en su último tema

Jennifer Lopez volvió a presumir su belleza y su figura al aparecer en el videoclip de la canción desde la playa con varios cambios de looks con los que enamoró y con la letra de su tema deja en claro que hay que dejar atrás las relaciones que no funcionan.

“Su vida es mejor ahora sin él... ella no necesita a nadie para estar bien / Ella no falla, ella no falla… Él no merece tenerla en sus brazos”, se puede escuchar en parte de la canción.

Aunque el tema lo habría creado tras su separación con Álex Rodríguez, ha decidido lanzado este 2024 y muchos consideran que le cae como anillo al dedo ante los rumores de ruptura.

Los apodados Bennifer han estado ene l ojo del huracán desde que llegaron al alatar pues en sus apariciones en alfombras rojas o paseos, Affleck se ha convertido en protagonista de criticas y hasta memes por presuntamente lucir “infeliz” al lado de la también actriz.

Aunque él mismo ha asegurado que sus gestos se deben a que no le gusta estar rodeado de cámaras, lo cierto es que para muchos su romance con Jlo no tiene mucho sentido al ser una de las mujeres más perseguidas por los paparazzis.

La crisis entre los famosos habría surgido en marzo según reportes de medios internacionales y pese a los intentos de salvar el matrimonio no han tomado otro camino que marcar distancia y vender algunas de las pertenencias que compartían poco a poco como el caso de unas piezas de arte de su mansión en Bel-Air, California.

La última vez que fueron captados juntos fue el 2 de junio, cuando asistieron a un evento deportivo de Samuel, hijo de Ben y desde entonces él se encontraría viviendo en un alquiler cerca de la residencia de su exesposa, Jennifer Garner.