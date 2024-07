Jennifer Aniston y Reese Witherspoon dan lecciones de amor propio al aparecer con sus rostros al natural

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon han forjado una linda amistad que han presumido tanto detrás cmo frente a las pantallas con su serie, The Morning Show, la cual ya se encuentra en preparativos para lo que será su cuarta temporada. Las reconocidas actrices de Hollywood no han dudado en promocionar su trabajo en redes junto a su compañero de reparto Tig Notaro.

Tanto Jennifer como Reese se han posicionado en la industria cinematográfica como dos de las actrices más respetadas y elogiadas gracias a su belleza y talento que han desbordado en sus distintas producciones.

Pese a la gran fama que manejan ambas no dudan en mostrarse frente a sus seguidores al natural por lo que no han dudado en mostrarse sin una gota de maquillaje en redes sociales, remarcando una vez por qué son de las más guapas de Hollywood.

Así lucen Jennifer Aniston y Reese Witherspoon sin maquillaje

Si de algo se han encargado Jennifer Aniston (55) y Reese Witherspoon (48) es de saber como mantener sus rutinas de belleza y cuidados para mantener su piel radiante y sus curvas tonificadas, pese al paso de los años.

Es por ello que mostrarse sin rastros de maquillaje no es un problema para ellas al contar con pieles totalmente hidratadas e iluminadas. En la postal que colgaron en redes se puede apreciar como las divas dejaron atrás la base, máscara de pestañas, sombra de ojos, bronceador o perfilador de labios, productos con los que suelen aparecer en pantallas para mostrarse tal y cómo lucen al despertarse.

Por si fuera poco, las famosas lucieron looks bastante parecidos al encontrarse leyendo el guión de The Morning Show. Ambas vistieron un look vaquero, compuesto por una camiseta básica de color blanco con jeans. En el caso de la protagonista de Una rubia muy legal agregó una camisa y botas de ante, mientras que Aniston iba con chanclas.

Sin duda llevar el rostro al natural cada vez se posiciona más como una tendencia entre las celebridades al promover el amor propio y la aceptación, tras varias décadas de estereotipos de belleza que tanto daño causaron a las mujeres. Las famosas llegaron a sufrir la peor parte de estos prejuicios y ahora cuenta con la posibilidad de demostrar que también son de carne y hueso y que las “imperfecciones” las abrazan con orgullo.

“Son naturalmente hermosas”, “Cuando no se ve bien Jen?”, “Guapisimas las dos”, han sido algunos comentarios.