Este es el truco de Paola Dalay para quedar “regia” después del parto

Solo han pasado nueve días desde que la pequeña Tessa llegó a las vidas del actor y comediante, José Eduardo Derbez, y su pareja, la modelo Paola Dalay, y ella ha compartido con todos sus seguidores los avances y descubrimientos que esta haciendo en el mundo de la maternidad, pero una de las cosas que más ha impactado a sus fans es lo escultural que quedó.

Dalay desde el día uno de su embarazo decidió que su bebé llegará al mundo a través de cesárea, algo que fue cuestionado por algunas mujeres, pero un procedimiento con el que ella se sintió bien, y así lo dejó saber en las historias que ha subido en su cuenta de Instagram.

“Con la cesárea me fue increíble”, le contestó Paola a una seguidora que le consultó sobre si tendría más bebés y experimentaría con ellos un parto natural. Además, acotó que ellos tampoco desean tener más hijos. Paola ha recibido muchas críticas por cómo está enfrentando el postparto, ya que algunas la acusan de “romantizar” y dar una “imagen poco apegada a la realidad” de lo que “realmente viven las mujeres tras parir”.

“¿En tu país no guardan riesgo posparto?”, “¿No te duele la cesárea?”, pero ella ha manifestado que se siente “cansada, ojerosa, pero más feliz que nunca”. Dalay mostró al sexto de día de la cesárea, cómo se arreglaba para ella y también le respondió a quienes la señalaron.

“No estoy poniéndome a correr o a hacer pesas, relax, descansar no significa estar sin bañarte o algo así, cada quien lleva su proceso como mejor se siente. Si te das cuenta no me maquillé, ni me peiné, solo me puse ropa que me hace sentir cómoda, ¿Qué tiene eso de malo?”.

Regia en el posparto

Este domingo 7 de julio, la modelo compartió su primer outfit de mamá, que consistía en un leggins negro de corte alto, que combinó con un top negro y un chaleco largo en amarillo. Aunque le llovieron las críticas, otras la elogiaron porque a pesar de que ni siquiera había pasado una semana de su parto, luce bastante regia.

Fue entonces cuando inició la dinámica de pregunta y respuesta, y a través de sus historias en Instagram una usuaria le preguntó: “¿Cómo pudiste quedar así de regia?. Yo tengo 7 meses de postparto y parezco que tengo a mi segundo (hijo)?”. Paola, compartió su secreto para conservar su figura: “Me estoy fajando. Siento que eso me ayuda mucho, mie faja la encontré en Amazon como: ‘faja postparto”.

Estas fajas muchos especialistas las recomiendan porque aportan estabilidad a la parte abdominal en las primeras semanas, pero tomando en cuenta siempre el estado del suelo pélvico para no generar una presión que agudice la sintomatología del postparto. Así lo indica la página web Stop Diastasis.

Sin embargo, lo importante después del parto no es cómo te ves, sino cómo te sientes, por eso los expertos de Mayo Clinic aconsejan estar atentas a estos síntomas: La incisión está enrojecida, inflamada o presenta secreción, fiebre, sangrado abundante y dolor que empeora. De presentar esto, debes notificar a tu médico de inmediato.

También tener en cuenta que “si poco después del parto, tienes cambios del estado de ánimo significativos, pérdida de apetito, fatiga abrumadora y falta de alegría en la vida, es posible que tengas depresión posparto”, siempre consulta con tu ginecólogo o matrona.