Con el corazón roto, Evaluna toma tajante decisión que ha puesto mal a Camilo y los fans le aplauden

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se han consolidado como una de las parejas más queridas e influyentes en el mundo de la música. Su historia de amor y su innegable química, tanto en el escenario como fuera de él, han capturado la atención de millones de seguidores en todo el mundo, convirtiéndolos en verdaderos íconos no solo por su talento, sino también por la forma en que viven y comparten su relación.

A través de sus publicaciones, muestran un amor genuino y una conexión profunda, celebrando cada logro juntos y apoyándose en cada desafío. Sin embargo, el que compartan hasta escenario juntos los ha llevado a ser señalados de ser “demasiado dependientes del otro”.

Hace unos días, Camilo y Evaluna fueron cuestionados sobre ¿por qué están siempre juntos, a lo que respondieron: “Porque somos un equipo, porque somos más fuertes cuando estamos juntos”. Ahora, la pareja compartió un video en YouTube titulado “Conflicto entre realidades” con el que dejaron a todos boquiabiertos.

¿Evaluna y Camilo se separan?

Los intérpretes de “Índigo” han tenido unos días muy intensos con la gira de Camilo por España, la cual ha incluido a Evaluna en algunos números musicales, todo al tiempo que ésta ha estado llevando su segundo embarazo.

Fue recientemente en uno de sus video blogs de Youtube en el que revelaron que ahora se encuentran tomando una de las decisiones “más difíciles” de sus vidas, especialmente con la llegada inminente de su bebé, Amaranto. Evaluna, visiblemente emocionada, expresó su necesidad de “volver a su casa” en Estados Unidos, mientras Camilo debe quedarse en Europa para terminar la gira. "

“Evaluna está muy embarazada y sintió en su corazón que ya era hora de irse para la casa, estar tranquila y soltar el ancla. A mí todavía me queda una semana de gira y la verdad que me pone triste no estar con ella. Dos cosas son verdad: su necesidad de irse y mi tristeza de que se vaya”, señaló Camilo.

Aunque la cantante estuvo a punto del llanto, reiteró que esta es una decisión tomada con base a su necesidad de estar en su hogar. Eso sí, confesó estar asustada sin Camilo.

Camilo explicó que la separación momentánea se debía al avanzado estado de embarazo de Evaluna y las posibles dificultades de viaje. “Nuestra partera dice que no hay problema de viajar, pero es probable que le pongan problema si la ven muy embarazada,” destacó. Evaluna agregó, “estoy en el límite, en el rango para viajar, lo que pasa es que el embarazo se me ve mucho más.”

De inmediato, los fans les aplaudieron ya que que con esto, están dando grandes lecciones de lo que es una relación saludable. “Gracias Eva y Cami por abrirnos su hogar, por lo sencillo, complejo y profundo de cada una de sus reflexiones”. “Que linda pareja tan unidos y maravillosos todas necesitamos un Camilo en nuestras vidas y Evaluna tan linda”. “Ojalá Dios me permita tener una relación tan bonita y un amor tan puro como el de ustedes”. “Eso se llama una relación saludable!! que digan lo que quieran pero como ustedes pocos”, se lee.

El escándalo ha perseguido a Camilo en días recientes

Desde hace unos días, el cantante ha sido señalado por internautas que aseguran haber notado “está enamorado” de su cuñada Stefi Roitman, esposa del hermano de Evaluna, Ricky Montaner.

La familia Montaner, conocida por su unión y apoyo incondicional, ha sido un pilar fundamental en la vida de Camilo, quien se ha integrado perfectamente en esta dinámica familiar. Del mismo modo ha sucedido con las esposas de Mau y Ricky, Sara Escobar y Stefi Roitman, respectivamente.

La cercanía que todos tienen entre sí ha llevado a que internautas sospechen que entre Camilo y Stefi hay “algo más” que una amistad. Todo comenzó tras la participación de ambos en un podcast, donde el intérprete de ‘Vida de rico’ llenó de elogios “exagerados” a su cuñada, dirigidos especialmente hacia su atractivo físico.