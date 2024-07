¿Y Ángela? Las pistas que revelarían que Nodal sí le dedicó su último videoclip a Belinda

Nodal está de estreno y no solo a lo que el corazón respecta. El cantante liberó un nuevo tema con su videoclip, el cual dicen que está dedicado a Belinda. Desde hace varios días atrás se rumora que No me 100to bien es una respuesta a 300 noches de la nacida en España, pero ahora han salido otros curiosos detalles.

De acuerdo con los internautas, el video de la canción se asemeja mucho a Cactus, otra de las canciones de la famosa que irían hacia su ex, por lo que No me 100to bien sería una manera de responder a las letras de la que fue hasta su prometida.

“He intentado olvidarte con otras, si me tomé como 200 copas buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé, que no me 100to bien”, recita el intérprete de música regional mexicana.

Esto a muchos se les hizo similar al verso de la estrella pop donde canta “300 noches han pasado y sigo pisando el pasado. No puedes seguir siendo el rey, sin esta reina a tu lado. Baby, míranos. Ahora somos dos extraños y se siente tan extraño”.

Los detalles del videoclip de Nodal por los que dicen que va dirigido a Belinda

A lo que la pieza audiovisual se refiere, los internautas especulan en redes sociales que cuenta con ciertos detalles que parecen dirigidos a Belinda, ya que el videoclip de Nodal cuenta con un automóvil al revés y un paisaje desértico, así como Cactus, otro de los corridos tumbados de la famosa que estrenó tras la ruptura.

Nodal fue pareja de Cazzu tras terminar con Belinda | (Instagram)

De igual manera, afirman que la iluminación y la tonada se asemejan mucho a lo utilizado previamente por su ex, así que no descartan que ella fue su motivo de inspiración, ya que incluso la modelo vistiendo de negro como Belinda en Cactus.

“Evidente la dedicatoria e inspiración tan... Belika!”, “Esto suena a Cactus, hasta el auto está virado”; “Claro que es para Belinda”; “Super conectada con Cactus, por la tonada y referencias que da”; “Hay escenas muy parecidas a Cactus”; fueron parte de los comentarios de los internautas.