“Para Aemond Targaryen el amor es debilidad”: el príncipe más odiado de ‘La Casa del Dragón’ es explicado por su actor

El capítulo 4 de la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’ ha sido, al estilo del universo de ‘Game of Thrones’, uno de los más impactantes y traumáticos para la audiencia. No les vamos a advertir de spoilers (todo lo encuentran en la wiki del universo de Hielo y Fuego y en el libro ‘La danza de los dragones’), pero luego de la sangrienta Batalla del Reposo del Grajo, Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) y Vhagar acabaron con la heróica y querida Rhaenys Targaryen (Eve Best) y con Meleys, su dragona, dándole una dolorosísima muerte, tanto para ella como para los espectadores.

Pero no se queda ahí: en un impulso altamente fratricida, al estilo de Caín y Abel o José y sus hermanos, casi acaba con su hermano y rey, Aegon (Tom Glynn- Carney) y si no es por Criston Cole (Fabien Frankel), lo consigue.

¿Siempre quiso hacerlo? ¿Qué hay detrás de este príncipe Targaryen, que a muchos les comienza a generar el mismo sentimiento que un Joffrey Baratheon o un Ramsay Bolton? NUEVA MUJER Colombia habló con Ewan Mitchell, el actor británico de 27 años que lo personifica y este se expandió en la psicología de uno de los mejores- y más controvertidos- personajes de la serie.

Aemond, en este punto, es el personaje más interesante y complejo de todo el show. En este punto de su historia, ¿cuáles son sus intereses?

Me encanta explorar la parte oscura de Aemond y profundizar más en su vulnerabilidad. Al final de la temporada 1, con su dragón, Vhagar, sabe que ha cometido un error y deja que las emociones se apoderen de él. Es bueno ver esa sensación de nuevo y se derrumba y quita esa unidimensionalidad: hay algo más subyacente debajo de la superficie que en parte, lo motiva.

Es claro que luego de lo que pasó un enfrentamiento entre Aemond y Daemon va a pasar. ¿Qué nos puedes contar de eso?

Claro, pero, ¿a qué costo? Todos vieron el daño que hicieron los tres dragones en la batalla. Después de ese momento, todo Westeros ya sabe lo que es pelear con dragones y lo que estos pueden hacer. Ahora, con Aemond y Daemon, si se sentaran juntos en una habitación, cualquier elemento en ella sería un arma mortal.

¿Cómo defines la relación entre Aemond y Aegon? Es clarísimo que Aemond es infinitamente superior a su hermano y él lo sabe.

Sí, creo que siempre ha visto a Aegon como alguien que es inferior a él. Siente que no tiene el impulso de ser rey y la perseverancia de ser un líder. Mientras Aemond estaba entrenando con la espada y estudiando con los maestros, su hermano estaba probablemente en algún burdel del Lecho de Pulgas despilfarrando su herencia.

Así que Aemond, aunque fue el segundo hijo, siempre sintió que debería haber sido tratado como el primer y siempre se preparó para eso. También siente que, probablemente, sería mejor rey que Aegon. Odia a su hermano, pero lo ama al mismo tiempo, porque es su hermano. Comparten una herencia. Quiere amarlo, pero Aegon le da muchas razones para no hacerlo.

¿Pero Aemond sí quería matar a Aegon?

Cuando estamos en la escena de la batalla, y cuando Vhagar ataca a Aegon y a Rhaenys, se levanta la duda de si este intentó herir intencionalmente a su hermano, o si este estaba en su camino o si solamente era un daño colateral.

Creo que va de vuelta a la respuesta anterior: pienso en ellos como Michael y Fredo Corleone, en el momento en el que el segundo traicionó a su hermano y conspiró contra él. Esto, porque aunque odian a sus enemigos, hay un odio más profundo hacia alguien que debería protegerte y cuidarte. Y Aegon jamás hizo eso. De hecho, él lideraba el bullying. Aemond “perdona”, pero jamás olvida.

Ahora que también grabaste ‘The Last Kingdom’, y, comparado con tu personaje, Osferth, Aemond Targaryen es alguien cruel y despiadado. ¿De dónde te inspiraste para interpretarlo?

Es interesante que menciones a Osferth, porque de muchas maneras es la antítesis de Aemond, en el sentido de que son hijos de la realeza que fueron marginados y han sidotratados injustamente por sus hermanos.

El propio Aemond, debido a que ha sido marginado, tiene mucho que demostrar. Es el segundo hijo que no heredará nada y reconoce que lo que quiera en esta vida tendrá que salir y conseguirlo él mismo, por las buenas o por las malas. Tiene un tremendo poder en Vhagar. Y, claro, reconoce que puede hacer cosas que nadie más en el reino puede hacer. Y por eso lo ve como un llamado a la grandeza, a escribir su nombre en los libros de historia.

Aemond impone miedo. Tiene un aura peligrosa. ¿Cómo transmitirle esa sensación al espectador, de que algo terrible puede pasar con alguien así en un lugar?

Creo que en los primero cuatro episodios, Aemond aún no está todavía muy al centro del conflicto. Lo ves con Criston Cole conspirando y tratando de manipular el consejo porque saben que la guerra es inevitable.

Ahora: Shakespeare dijo que los ojos son las ventanas del alma, pero en el caso de Aemond, ¿qué significa tener uno solo y en el otro un safari? ¿Ves menos de su alma? Hay silencio. Mucho silencio por parte suya y en esos momentos dices mucho sin decir nada.

Me encantan esos momentos, porque como espectador, puedes proyectar tu propia interpretación sobre el personaje sobre lo que está pasando a través de su mirada.

Por cierto, ¿cómo es la relación entre Aemond y Alicent?

Alguien me preguntaba si yo pensaba que Aemond tenía problemas con su madre y no lo creo: solo quería ser amado por ella un poco más.

Él es un niño vacío y los niños necesitan ese amor incondicional para ser seres equilibrados y desarrollar una visión así, en consonancia. Y como nunca tuvo eso, tuvo que buscar soluciones en otros seres. En Vhagar. En la señora Sylvie, del burdel.

Los niños necesitan ser amados incondicionalmente: si un niño no es abrazado por la aldea, este la abrasará para sentir su calidez y buscará validación por otros medios. En el caso de Aemond, es la guerra. Y claro, si este descubre lo que Cole, su mejor amigo ha estado haciendo con su madre, no sé cómo lo tomaría.

A eso iba. Es un personaje bastante roto. ¿Cómo exploraste esto?

Ese es uno de los aspectos más fascinantes de interpretarlo. Porque más allá de esa imagen que se ha hecho, él está en un lugar físico y psicológico muy diferente de lo que vimos en la temporada pasada. Él ha cultivado esta fachada- casi homenaje- inspirada en Daemon Targaryen.

Ahora, hay una película llamada ‘Fuego contra Fuego’, protagonizada por Robert De Niro donde él tiene un código para protegerse a sí mismo. Aemond tiene algo similar. Por eso es tan fácil para él rechazar a la madame en el episodio 3, porque él sabe que en su mundo no hay lugar para el amor, ya que es una debilidad. Tiene que ser visto como este ‘Terminator’ que los asusta a todos y es todopoderoso. Así que es interesante ver lo que hay detrás de todo eso, al ver a este chico abandonado que aún está ahí.

¿Crees que luego de esta batalla tendrá algún tipo de culpabilidad como lo que pasó con Luke y Arrax?

Él sabe que ya no hay un punto de retorno en esta ocasión. Lo que pasó con Luke y Arrax, sabe que fue un error. No era su intención. Dejó que sus emociones lo invadieran y perdió el control de su dragón. Acá está en completo control y sabe lo que los dragones pueden hacer. En el episodio 5 verás todas las consecuencias de ello.