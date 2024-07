Michelle Rodríguez expone acto de discriminación en un antro de CDMX

En los últimos años, Michelle Rodríguez ha usado su fama para levantar la voz ante diferentes injusticias en la sociedad, como la discriminación que sufren las personas gordas, además de abogar por los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

En esta oportunidad, ha decidido usar sus plataformas para exponer que un antro ubicado en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec, discriminó a una de sus amigas.

“Si has sido víctima de discriminación, ten claro que no es tu culpa, no es personal y no tiene que ver con quién eres. Te abrazo fuerte. La discriminación es un delito”, escribió Michelle Rodríguez junto al video que publicó en Instagram.

A una amiga de Michelle Rodríguez le prohibieron la entrada a un antro

“Ayer una de mis amigas, que además es gente de mi equipo, fue discriminada en Phonique en Palmas. Lo que pasó es que ella fue al antro con sus amigos y solo a ella no la dejaron pasar. Pensé que eso ya no pasaba. No podemos seguir participando en esto”, dice Michelle Rodríguez evidentemente afectada.

La actriz agregó que le parecía muy nefasto que los actos de discriminación siguieran pasando, por lo que cree conveniente exponerlos para evitar que se sigan repitiendo.

“Me parece nefasto que haya lugares donde siga pasando esto. Ella no tenía ninguna razón por la cual no ser ni siquiera bienvenida. ¿Quiénes somos para decir ‘no’?”, cuestionó Michelle Rodríguez.

Asimismo, instó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) dar seguimiento al caso, aparte prometió que nunca pisará ese establecimiento pues no apoyará la discriminación en ninguna de sus formas.

En caso de que Conapred comience una investigación sobre este caso, el antro podría recibir multas económicas, además de obligar a los dueños y trabajadores a tomar cursos o talleres que promuevan el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades.