Lucerito Mijares hace majestuosa presentación con tema de su padre, pero fans no le perdonan este detalle

Lucero Mijares, la hija de Lucero y Mijares sigue triunfando, y es que a sus 19 años la joven está cosechando una exitosa carrera, y ha dejado claro que tiene mucho talento y no necesita usar el apellido de sus padres.

Y es que no quedan dudas que heredó el talento de sus padres, pero ha pasado de ser “la hija de” a ser una de las cantantes más ejemplares y exitosas de México.

Aunque tiene una voz excelente y un carisma que encanta y la ha hecho ganar miles de fans, la joven ha sido muy criticada por sus looks y físico, asegurando que no se parece a su madre y que se viste como “hombre”.

Lucerito Mijares interpreta canción de su padre, pero fans no le perdonan este detalle

Recientemente, Lucerito brilló como siempre en el programa de televisión La Jugada, donde interpretó uno de los grandes éxitos de su padre.

La joven cantó el tema Uno entre mil, que lanzó Mijares a finales de los 80 y lo hizo de maravilla, recibiendo miles de halagos por su gran talento.

Sin embargo, como siempre, fue criticada por una foto compartida en la cuenta del programa y que fue reposteada por la joven, en el que la promocionaban, pues aseguran que se excedieron con el filtro.

“Se les pasó la mano con el filtro”, “un poco más de filtro y se le desaparece la cara”, “ella es hermosa, no necesita tanto filtro”, “wow no me gustó la imagen, ella se ve linda pero demasiados filtros”, “ya estaba lo suficientemente arreglada y maquillada como para que editaran tanto la foto”, “qué falta de respeto con ese filtro con Lucerito, casi la desaparecen”, y “ella es una niña, no tiene arrugas, es hermosas, no necesita que la editen así”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, tampoco agradó mucho su look, pues aseguran que era de “señora”, aunque esta vez llevó un bodysuit transparente y ajustado, dejando ver su brasier negro, y lo combinó con un pantalón negro ancho y un blazer azul oscuro, que a muchos no les gustó.

Sin embargo, la joven ha tenido un año muy exitoso, pues participó en el reality Juego de Voces y hace poco fue a Madrid donde estuvo como invitada a la gala de entrega de premios de Unlock Her Future, y hace solo unos días ganó el premio Digitelle en “Los Virales”, dejando claro que este es solo el inicio de su exitosa carrera.