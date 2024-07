La verdad de por qué Christian Nodal no quiso colaborar con Maluma ¿Cómo están las relaciones entre ambos?

Christian Nodal tuvo hasta ahora una grandiosa gira por Europa. En uno de sus más recientes posteos de las redes sociales expresa un profundo agradecimiento a los fans que lo acompañaron en Zurich (Suiza), Londres (Inglaterra) y París (Francia).

En el medio de estos últimos tres conciertos, Nodal pasó por Madrid, España y acudió a une entrevista exclusiva con la periodista argentina, Justina Lascano, de La KWTV, a quien entre otras cosas le contó detalles de su fallida colaboración con Maluma, que muchas fans esperaban, pero que nunca se dio.

“Fue más tema de que yo tengo un lado de compositor que no me gusta que si no componen, no me gusta que se metan ahí (en los arreglos). También fue una parte de ego, como que a mi no me gusta que ‘yo te voy a enseñar a hacer chavos’, ni nada de eso”, inicia Christian Nodal en entrevista con La KW de España.

“Entonces, la segunda vez (que intentaron hacer una colaboración) fue con un tema que no recuerdo el nombre. Y cuando escuché el tema me pareció increíble, un tema súper comercial y todo eso, pero yo en verdad en ese momento no estaba en la movida comercial, yo estaba tratando de hacer música que en verdad me llenara”, comentó el cantante mexicano.

“Sentí que estaba en ese proceso de romper un poco con todo lo comercial y hacer algo artístico y algo que me guste con mis videos, algo que me guste con mi música, entonces le expliqué eso. Claro que quiero trabajar con él, pero algo que sea mucho más profundo y de corazón, que no sea un corito que se pegue y ya”, dijo Nodal.