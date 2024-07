Este es el nuevo tatuaje que se hizo Cazzu con un reconocido tatuador de Argentina

Si bien Cazzu tiene abandonadas sus redes sociales, la cantante da señales de vida a través de su círculo cercano de amigos y amigas en Buenos Aires, Argentina. Hace unas semanas apareció en una foto de la también cantante La Joaqui, y ahora lo hace por medio de un reconocido tatuador, ya que Julieta Emilia Cazzuchelli se hizo unas nuevas marcas en la piel.

Ya no sólo son las cejas y el cabello, Cazzu también se hizo nuevos tatuajes en la espalda. “Cazzu sin tatuajes no es Cazzu. Ella es feliz teniéndolos así que dejen de llorar las señoras jajaja, me encanta”, dijo una de las fans de la cantante argentina en la cuenta del artista @Tototatuer, que tiene 100 mil seguidores en Instagram.

Debido a que Cazzu aparece de espaldas, sólo mostrando la nueva pieza de arte en la parte de atrás de su cuerpo, seguimos sin verle la cara con tanta frecuencia como antes. Pero al menos los fans saben que es ella y que está bien.

Antes de esto, Cazzu había aparecido en otra cuenta de redes sociales ajena a ella, para mostrar su nuevo look, un corte de cabello y modificación de cejas que esconde un mensaje oculto, según el análisis de la grafóloga, Maryfer Centeno.

Maryfer Centeno, experta en lenguaje y expresión corporal, dice que el cambio de look en las cejas dice mucho, ya que es una de las partes del rostro que influye más en la percepción de los demás. Entonces, la argentina, según el análisis de la especialista, estaría diciéndole al mundo que ya quiere que la vean de otra manera.

“Las cejas sirven para expresar emociones; cuando levanto las cejas es como decir ‘aquí estoy’, y cuando levanto solo una ceja es un gesto desafiante”, dijo Maryfer Centeno, según El Heraldo. “Cambiar de look es una forma de decir ‘sabes qué, ya pasó’, y de cerrar ciclos”, añadió la grafóloga.