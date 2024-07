Aracely Arámbula posa en bikini pero la comparan con Paloma Cuevas por este detalle

Aracely Arámbula es una de las actrices mexicanas más elogiadas ante el atractivo físico que ha mantenido a lo largo de sus años de carrera con los que se roba mirada, en especial con sus curvas, las cuales ha presumido en varias oportunidades.

En medio de su nuevo trabajo en la obra de teatro ‘Perfume de Gardenia’, la artista ha dado de qué hablar por su apariencia tras aparecer en sus redes sociales con un bikini que ha remarcado que el paso de los años no ha sido un problema para seguir luciendo bella.

A sus 49 años, Aracely le hace honor al refrán “como los buenos vinos” pero aunque son muchos los elogios que ha recibido por su figura, las criticas no han faltado al punto de ser comparada con Paloma Cuevas, actual novia de Luis Miguel.

La foto de Aracely Arámbula por la que la comparan con Paloma Cuevas

Aracely Arámbula y Luis Miguel vivieron un tórrido romance a inicios de los 2000 y fruto de su amor nacieron sus hijos: Daniel y Miguel, quienes tienen más de 10 años sin ver a su padre, ante la ausencia que este ha manejado.

La famosa ha logrado sacar adelante a sus retoños y mantenerlos alejados de la farándula para resguardar su vida privada. Tras su polémica separación, ella ha logrado seguir a flote con su carrera y cada tanto suele presumir sus días de descanso y disfrute en redes.

A su look le agregó un vestido tejido ultra caladao, con el que no pudo ocultar su cuerpo de reloj de arena. Aunque sus seguidores se encargaron de dejarle distintos elogios y piropos por su apariencia, los haters no tardaron en aparecer para destacar su “poca elegancia” y “vulgaridad” por posar en redes en traje de baño y fue por este detalle por el que la compararon con la actual pareja de su ex.

“Donde esté la elegancia y saber estar de Paloma Cuevas”, “Que cuerpazo, pero poca elegancia”, “Esta es tan vulgar, ordinaria, con ese vestido de red a los 50 años. Una desubicada total”, “Como siempre fotos con filtros,en la obra de teatro se vio muy distinta”, han sido algunos comentarios.

Cuevas quien se ha desempeñado como diseñadora, se ha convertido en una de las mujeres más elogiadas de España ante el estilo que ha mantenido conservando la elegancia, sobriedad y sencillez. Tras su relación con el llamado Sol de México ha quedado expuesta a las cámaras pero siempre descantado con sus looks.