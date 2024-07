A 26 años de La Usurpadora, a Gabriela Spanic le pasan los años por encima: está más guapa

Si hay una actriz que lo ha dejado todo en sus interpretaciones de villana es la venezolana Gabriela Spanic. Uno de los papeles que marcó su carrera artística fue el de La Usurpadora, donde interpretó doble papel, el de Paula Bracho, la maldad echa mujer, y Paulina Martínez, la buena del melodrama.

Esta novela dirigida por Beatriz Sheridan y producida por Salvador Mejía para Televisa en 1998, fue todo un éxito en México y Latinoamérica y consolidó la carrera de Spanic.

“Una joven humilde se deja manipular por su hermana gemela para que la reemplace y ella se pueda ir con otro hombre”, es la sinopsis oficial de esta telenovela mexicana donde también actuaron Mario Cimarro, Fernando Colunga, entre otros.

A 26 años de La Usurpadora, Gabriela Spanic, quien en 1992 participó en el Miss Venezuela representando a su estado natal, Guárico, se conserva muy bien y sus seguidores en cada publicación de las redes sociales se lo demuestran elogiando su belleza.

“Mis ojos no pueden con tanta belleza!😍”, “Que belleza de mujer siempre icónica”, “Que atractiva mujer super guapísima”, son algunos de los comentarios que recibe en sus redes sociales.

Una vida de éxitos

Debutó en las telenovelas venezolanas con pequeñas participaciones en producciones como “Morena Clara” (1994) y “Como la vida misma” (1998), hasta que México le abrió las puertas con la doble interpretación que realizó en “La Usurpadora” poniéndose en la piel de las gemelas Paola y Paulina Bracho.

“Los hombres son esclavos de sus pasiones y yo soy experta en halagarlos y despertar esas pasiones”, “Si de algo estoy segura, es de mi belleza” y “Regresaré como lo que soy: como una reina”, algunas de las frases que se quedaron en la cultura mexicana.

En cuanto a su vida privada, en 1997 se casó con el actor Miguel de León, y su boda fue transmitida en el show de televisión de Venevisión, “Súper Sábado Sensacional”. Sin embargo, tras 6 años de matrimonio, la pareja se divorció.

Luego se puso en pareja con el empresario Neil Pérez, allí nació su único hijo Gabriel de Jesús, pero actualmente la relación con el padre del mismo no es la mejor.

50 años y “más guapa que nunca”

Hoy Spanic tiene 50 años y “se ve más espectacular que nunca”, aseguran sus fans. Tiene una figura de reloj envidiable, unas piernas torneadas y un rostro espectacular. Obviamente el paso de los años se nota, pero la actriz es una mujer que se mantiene en forma.

Ha dejado claro que le gusta el arte culinario y en sus redes sociales siempre sorprende a sus seguidores mostrando los espectaculares platillos que comparte con su familia.

Pero hace pocos meses habló sobre las cirugías a las que se sometió para seguir luciendo bella. “Yo me quité nalgas, para que se mueran más de la envidia. Hay muchas que se ponen, yo me quité porque después de dar a luz, como lo hacemos la mayoría de las actrices, me hice una lipo”.

La actriz reveló que cuida su salud y realiza ayuno intermitente.