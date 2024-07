¿Se llevan mal? Este es el video de Ángela Aguilar ‘humillando’ a su hermana que indignó a la red

Ángela Aguilar no ha dejado de estar en el ojo del huracán desde que el 10 de junio anunció su relación con Christian Nodal, lo que provocó una ola de críticas y señalamientos por parte del público que comenzó a especular que su romance se había dado desde una traición a Cazzu, quien además hace nueve meses se convirtiera en madre de la primera hija del cantante.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”.

Su ‘apresurado’ a anuncio le valió a la nueva pareja una ola de críticas que se extendieron hasta a sus familiares, entre ellos la madre de Nodal, Cristy y Pepe Aguilar, a quienes no han parado de mandar contundentes mensajes a través de las redes sociales

Pero esto no es todo, pues diversos usuarios se han encargado de desenterrar el pasado de ambos cantantes y no solo eso, de investigar y analizar con lupa si su romance, tal como reveló Ángela Aguilar, no se dio de forma repentina, sino de una historia a la que finalmente, pudieron darle una continuación.

Entre esos detalles, han salido a la luz otros aspectos de la vida de ambos cantantes y entre ellos, un video de Ángela Aguilar junto a su hermana que terminó enfureciendo a los internautas, pues, hubo quienes aseguraron que la más pequeña de la dinastía, mostraba cierta rivalidad hacia Aneliz.

El video de Ángela Aguilar junto a su hermana que enfureció a la red

Aunque la relación de Ángela Aguilar y su hermana es buena, tanto que más allá de las redes sociales, se puede ver esa complicidad y amor que tienen una por la otra, un usuario habría “revelado la verdad”, mostrando un aspecto poco conocido de ambas y por el que aseguraron que la cantante de ‘Gotitas Saladas’ había tratado de humillar a Aneliz.

Fue un video en TikTok que se viralizó rápidamente, en el que se muestra cómo se expresa Ángela Aguilar de Aneliz y cómo graba un momento donde exhibe a su hermana por sus “pantalones sucios”.

El primer clip muestra a Ángela Aguilar en medio de un encuentro con la prensa donde menciona: “Aneliz no canta, bueno, canta, canta bonito, pero no le gusta cantar, así que ella no va a estar haciendo eso, pero está estudiando, Entertainment Business Management, que para mí son demasiadas palabras”.

En el segundo clip, Ángela está grabando a su hermana mientras viajan en su camioneta y le pregunta: “¿Aneliz, por qué te pones pantalones sucios, para grabar?”, a lo que su hermana le responde: “¿De qué estás hablando?”.

La cantante continúa con su broma y le dice: “¿Por qué te pones pantalones sucios para grabar, o sea no lo puedo creer, traes los pantalones sucios y te van a hacer muchas notas porque esos pantalones están súper sucios”, posteriormente, Aneliz comenta: “Yo creo que Ángela, la verdad me odia secretamente porque llego ‘Ay, Ángela, ¿me puedes prestar ropa por favor? y de repente me dice ‘sí, ponte estos jeans, ponte esta camisa y voy saliendo y están así”, después, la hija de Pepe Aguilar aclara que esos pantalones están hechos para verse “sucios”.

Fans critican a Ángela Aguilar por ‘burlarse’ de su hermana

El video de Ángela Aguilar junto a su hermana terminó por enfurecer al público, tanto que hubo quienes no dudaron en comentarle: “Es la típica vieja que tiene que pisar a los demás para brillar, la que hace cometarios con acciones nefastas e hirientes disfrazados de buena onda, bromitas, etc. qué persona tan horrible”, “Me acabo de dar cuenta que Ángela sufre de trastorno narcisista”, “¿Segura que es su hermana o su enemiga?”.