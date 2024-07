¿Hermanas o enemigas? El polémico video de Ángela Aguilar ‘humillando’ a Aneliz que desata la furia en redes

Desde el 10 de junio, cuando Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación, la pareja no ha dejado de estar en el centro de la controversia. Los rumores de infidelidad hacia Cazzu, traición y hasta un “posible embarazo” han envuelto a la pareja en un torbellino mediático, avivando las dudas sobre la naturaleza y el inicio de su relación.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, declaró la mexicana, enojando a los internautas.

Asimismo, Cristy, la madre de Nodal, y Pepe Aguilar, el padre de Ángela, han sido blanco de mensajes contundentes a través de las redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su desaprobación por la relación y han cuestionado las decisiones de ambos cantantes.

La polémica ha generado una gran tensión familiar, y tanto Nodal como Aguilar han tenido que lidiar con la presión mediática y los comentarios negativos hacia sus seres queridos.

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal no solo ha generado controversia por su rápido anuncio y la sombra de la posible infidelidad, sino que también ha desencadenado una búsqueda exhaustiva en el pasado de ambos.

Los usuarios de las redes sociales se han convertido en detectives, desenterrando detalles y analizando con lupa cada paso de los cantantes.

¿Su romance nació de repente o tiene raíces más profundas? Esta es la pregunta que muchos se hacen, y algunos creen haber encontrado la respuesta en supuestos indicios que apuntan a una historia que ya existía antes de su oficialización.

Pero la polémica no se ha quedado ahí. En medio de este revuelo, ha resurgido un video de Ángela Aguilar junto a su hermana Aneliz que ha generado un nuevo escándalo.

Algunos internautas han interpretado las actitudes de Ángela en el video como una muestra de rivalidad hacia su hermana, lo que ha avivado aún más las críticas y ha puesto en duda la dinámica familiar de los Aguilar.

Renace el video del trato Ángela Aguilar da a su hermana

Un video viralizado en TikTok ha generado controversia en torno a la relación entre las hermanas Ángela Aguilar y Aneliz Aguilar.

En el video, se observan dos clips que han sido interpretados por algunos usuarios como evidencia de una actitud de “humillación” por parte de Ángela hacia su hermana.

En el primer clip Ángela Aguilar, en una entrevista con la prensa, comenta sobre su hermana: “Aneliz no canta, bueno, canta, canta bonito, pero no le gusta cantar, así que ella no va a estar haciendo eso, pero está estudiando, Entertainment Business Management, que para mí son demasiadas palabras”.

Fue un video en TikTok que se viralizó rápidamente, en el que se muestra cómo se expresa Ángela Aguilar, Aneliz, y cómo graba un momento donde exhibe a su hermana por sus “pantalones sucios”.

En el segundo clip, Ángela está grabando a su hermana mientras viajan en su camioneta y le pregunta: “¿Aneliz, por qué te pones pantalones sucios, para grabar?”, a lo que su hermana le responde: “¿De qué estás hablando?”.

La cantante continúa con su broma y le dice: “¿Por qué te pones pantalones sucios para grabar, o sea no lo puedo creer, traes los pantalones sucios y te van a hacer muchas notas porque esos pantalones están súper sucios”, posteriormente, Aneliz comenta: “Yo creo que Ángela, la verdad me odia secretamente porque llego ‘Ay, Ángela, ¿me puedes prestar ropa por favor? y de repente me dice ‘sí, ponte estos jeans, ponte esta camisa y voy saliendo y están así”, después, la hija de Pepe Aguilar aclara que esos pantalones están hechos para verse “sucios”.

Internautas critican a Ángela Aguilar por ‘burlarse’ de Aneliz

El video de Ángela Aguilar junto a su hermana terminó por enfurecer al público, tanto que hubo quienes no dudaron en comentarle: “Es la típica vieja que tiene que pisar a los demás para brillar, la que hace cometarios con acciones nefastas e hirientes disfrazados de buena onda, bromitas, etc. qué persona tan horrible”, “Me acabo de dar cuenta que Ángela sufre de trastorno narcisista”, “¿Segura que es su hermana o su enemiga?”.