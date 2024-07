Fotos que muestran a Arianna, la hija poco conocida de Marc Anthony que acaba de cumplir 30 y es su clon

Marc Anthony es uno de los cantantes más exitosos con una larga trayectoria de más de 30 años y a sus 55 años sigue cosechando éxitos con cada tema y en su vida personal.

Y es que el cantante se casó el año pasado con la modelo Nadia Ferreira y tuvieron a su hijo Marco, quien es el séptimo del cantante.

El famoso tiene seis hijos más, a quienes ha tenido con diferentes mujeres y su hija mayor es una de las menos conocidas, quien acaba de cumplir 30 años.

Quién es Arianna, la hija mayor de Marc Anthony que acaba de cumplir 30 y vive en el anonimato

Marc Anthony tuvo a su primera hija, Arianna, con la expolicía, Debbie Rosado, en 1994, y aunque es su hija mayor, es la que menos está expuesta y pocos conocen.

Y es que la joven se ha mantenido en el anonimato, alejada de las redes, los paparazzis y el mundo mediático.

Sin embargo, existen algunas fotos donde está posando junto a Marc muy feliz y deja ver que es idéntica al cantante, además que se sabe que tiene una buena relación con su padre y hermanos.

De hecho, hay una foto donde el cantante posa con todos sus hijos, en ese entonces, y se puede ver a Arianna abrazando a Max y a Emme, hijos del cantante con Jennifer López, y luciendo un pantalón deportivo, blusa blanca, zapatos negros y lentes.

En otras fotos se ve a la hija del cantante acompañándolo a algunos eventos, luciendo un hermoso vestido negro, con su cabello suelto y liso, y dejando ver lo hermosa que es.

“Tu hija es una reina”, “wow ella es hermosa, quisiera verla más seguido”, “que linda es tu hija, se parece mucho a ti”, “que hermosa es Arianna, no sabía de ella”, “OMG no sabía que tenía otra hija además de Emme, es muy linda”, “sí que vive escondida porque no sabía de ella”, “es una reina tu hija mayor”, y “divina esa chica, no puedo creer que ya tenga 30″, son algunos de los comentarios en redes.

Lo que más ha sorprendido es que esta hija del cantante es 5 años mayor que su esposa Nadia, quien tiene 25 años. Sin embargo, ni al cantante ni a la modelo le molesta esta diferencia de edad que existe entre ellos, y dejan claro que están muy enamorados.

Además de Arianna y Marco, Marc es padre de Chase, de 28 años, Cristian y Ryan, a quienes tuvo con Dayanara Torres, y Maximiliano y Emme, a quienes tuvo con JLo y a todos los ama por igual, aunque comparte poco de sus encuentros en redes.

Aunque la joven al parecer no tiene redes sociales y prefiere mantenerse en el anonimato, en algunas oportunidades ha acompañado a su padre en sus conciertos y ha dejado ver que lo apoya y que se llevan de maravilla.