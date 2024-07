¿Cuántos hijos tiene Sylvester Stallone? El actor perdió a su primogénito de forma inesperada

Sylverster Stallone no es solo uno de los actores más reconocidos en el mundo por su interpretación de los icónicos personajes del cine Rocky Balboa y John Rambo, también es un padre entregado.

El legendario histrión ha procreado cinco hijos en dos matrimonios que son su adoración. No obstante, Stallone reconoce que es un mejor padre hoy que cuando comenzó en la paternidad.

“Ahora soy un mejor padre y marido de lo que podría haber sido antes... A veces pienso que todos los hombres deberían esperar hasta los 50 años para sentar cabeza”, dijo en 2007, según People.

“Te das cuenta de que lo que cuenta no es tu trabajo y tus éxitos, sino el tipo de vida que haces para ti y para las personas que te conocen”, agregó en la misma conversación.

¿Quiénes son los hijos del famoso actor Sylvester Stallone?

Si todavía no conoces a los hijos del intérprete que cumple 78 años este 6 de julio, a continuación, te contamos todo lo que se sabe de sus herederos: Sage, Seargeoh, Sophia, Sistine y Scarlet.

Sage Moonblood Stallone

Sylvester Stallone debutó en la paternidad con el nacimiento de su primer hijo, Sage Moonblood, el 5 de mayo de 1976 en Los Ángeles. Su primogénito, fruto de su matrimonio con la actriz Sasha Czack, decidió seguir sus pasos en la actuación. De hecho, encarnó al hijo de Rocky en Rocky V.

A causa de su interés en el séptimo arte, Stallone estudió cine en la Escuela de Artes de Carolina del Norte durante un año. Luego regresó a Los Ángeles para actuar junto a su padre en Daylight (1996). Pero, a pesar de compartir su pasión, tenían personalidades muy distintas y no la mejor de las relaciones.

Desgraciadamente, Sage murió de forma inesperada el 13 de julio de 2012. De acuerdo a los informes, la causa de su muerte fue una enfermedad cardíaca. Tenía 36 años de edad al momento de su fallecimiento.

Seargeoh Stallone

Stallone se convirtió en padre por segunda vez con la llegada de su hijo Seargeoh en 1979. Su segundogénito, también resultado de su fallida relación con Czack, fue diagnosticado con autismo a los 3 años de edad. Actualmente, tiene unos 44 años y ha hecho toda su vida lejos de las cámaras.

A raíz del diagnóstico de su segundo hijo, Stallone y Czack decidieron crear un fondo de investigación en la Sociedad Nacional para Niños y Adultos con Autismo en 1985. “Utilizo mis películas para hacer estrenos que recauden dinero para el fondo”, contó en una entrevista a People en ese mismo año.

Sophia Rose Stallone

Sylvester recibió a su tercer retoño, Sophia Rose, el 27 de agosto de 1996 en Miami. Su primera hija, resultado de su matrimonio con Jennifer Flavin, nació con una malformación congénita de una válvula cardíaca. A causa de eso, tuvo que ser sometida a una cirugía del corazón a los 2 meses de edad.

Luego tuvo que volver a ser operada en 2012. En la actualidad, Sophia tiene 27 años de edad y goza de gran salud. Ella se graduó de la Universidad del Sur de California en 2019 con una licenciatura en moda y en el presente se dedica a presentar el podcast Unwaxed con su hermana menor, Sistine.

Aparte, cuenta con un club de lectura llamado Favorite Book Club en Instagram. Cabe destacar que, de acuerdo a su madre, Sophia es la que más se parece a su padre. “Tienen un vínculo muy especial, piensan igual y hasta tienen los mismos gestos...”, dijo a Paris Match.

Sophia Rose Stallone es la hija mayor de Sylvester Stallone | (Instagram)

Sistine Rose Stallone

El artista dio la bienvenida a su cuarto vástago, Sistine Rose, el 27 de junio de 1998 en Los Ángeles. Su segunda hija, también procreada con la exmodelo Flavin, decidió seguir la estela de su madre en el mundo del modelaje con éxito. De hecho, en el año 2016, firmó un contrato con IMG Models.

A partir de entonces, ha formado parte de varios desfiles de moda, incluyendo uno de Chanel. Más adelante, la joven de 26 años decidió sumergirse en la actuación. Su debut lo tuvo en la película 47 Meters Down: Uncaged en 2019. También actuó en Midnight in the Switchgrass (2021).

En su trayectoria actoral, el protagonista de la saga The Expendables (2010) la ha apoyado desde el inicio. Stallone incluso lo ayudaba a leer en sus audiciones al inicio de la carrera, pero su representante le recomendó no hacerlo debido a la voz fácil de reconocer de su famoso padre.

Sistine Rose Stallone es la segunda hija de Sylvester Stallone | (Instagram)

Scarlet Rose Stallone

La última hija de Sylvester Stallone es Scarlet Rose. Ella nació el 25 de mayo de 2002 en Los Ángeles como tercer retoño de su relación con su actual esposa, Flavin. Ahora, ella tiene 22 años de edad y egresó de la escuela secundaria en el año 2021.

A lo largo de su vida, la joven ha demostrado tener interés en el atletismo como su padre, pero también en el modelaje. De hecho, en febrero de 2024, debutó en la Semana de la Moda de Nueva York en el desfile de Tommy Hilfiger. Su padre, por supuesto, estuvo presenta para apoyarla.

“¿Qué puedo decirte? Soy un padre muy orgulloso”, afirmó a Fashion Network en el desfile mientras presumía algunas imágenes le había tomado a su hija con la cámara de su dispositivo móvil.