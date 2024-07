“Puedes hacer algo mejor”: Thalía se convierte en una Barbie por este detalle le piden que “tenga dignidad”

Thalía es, sin duda, una de las figuras más icónicas del espectáculo en el mundo. Con una carrera que abarca más de tres décadas, la mexicana ha conquistado el mundo con su carisma, sentido del humor y estilo único. Desde sus inicios como actriz de telenovelas hasta convertirse en una superestrella de la música, Thalía ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, a pesar del reconocimiento que ha gando, en el último año no ha sido “la favorita” y es que ha estado experimentando con el regional mexicano para lanzar nuevos éxitos. Esto la ha llevado a ser criticada y se ha visto reflejado en sus más recientes publicaciones.

Thalía se convierte en una ‘Barbie’ del regional mexicano

Recientemente la cantante publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram en las que aparece ataviada con un outfit completamente rosa que la hizo acreedora del título de “Barbie mexicana”.

“Simplemente una chica genial con un sombrero rosa genial en Los Ángeles.💕💗💖💞🎩🌸🎀👛”, escribió en la descripción de su publicación.

Thalía La cantante ha hecho enojar a los fans con su nueva música (Instagram)

Cabe destacar que el outfit corrió a cargo de Kevin Rojas, un joven diseñador que expresó que había intentando muchas veces vestir a Thalía y que finalmente lo había logrado. “Mi vida hermosa FUE UN HONOR VESTIRTE te adoro 💕 desde el 2019 lo estoy intentando y finalmente lo logreeeeeee 🔥🫶🏻🔥 @thalia”, escribió.

Aunque Thalía se muestra muy feliz y segura de sí misma con su atuendo, internautas salieron a criticarla y aprovecharon para recordarle que “tenga dignidad” y que “regrese a hacer algo mejor con su música”.

“Se extraña los temas viejos de Thalia. Éstos temas nuevos no riman , no pegan para bailar ni para escuchar. Nose a dónde ella quiere apuntar. Lo único que puedo decir es que jamás debió perder la escencia de su fiel estilo y todo por querer ser parte de la nueva generación 🥴🥺”. “Que patético esto, en serio q increíble lo q hace la desesperación hay niveles Thalia ubicate please y por favor dind restan las amigas de ellas q no le dijeron ni madres Esto es horroroso”. “Queeee????😒.. teniendo tanta producción, por qué no le dan una canción que realmente pegue.. Thalia es una reina y ya se merece”. “Oh noooooo. Really ???? Qué pasó aquí ??? Nadie le puede decir la verdad ?”. “Thalía por piedad ten dignidad”, expresaron algunos.

Es un hecho que Thalía ha sido reconocida por su estilo impecable y su capacidad para reinventarse constantemente sin embargo, los fanáticos no están nada contentos con su más reciente propuesta artística.

Mientras que internautas la critican, Thalía sigue “arrasando”

Es un hecho que Thalía no tiene tiempo para contestar críticas destructivas y es que en medio del odio que hay en las redes sociales, ella está triunfando con su más reciente éxito con Grupo Firme.

El tema “Te va a doler” recién se estrenó y ya ha llegado al primer lugar del Latin Airplay de Billboard. Este es parte del nuevo álbum de la cantante, “A mucha honra” con el cual experimenta con el género de regional mexicano y hace otras colaboraciones con Ángela Aguilar, Estilo sin límite y Deorro.

Si bien todos reconocen el talento qye desborda Thalía, sus últimas canciones no han tenido el mejor prestigio y muchos piden “que regrese a lo de antes”.