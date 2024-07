Ya no habla Bruce Willis tras avance de la demencia: ¿qué otros síntomas le esperan?

Bruce Willis comienza a sufrir los peores estragos de la demencia frontotemporal que le fue diagnosticada hace más de un año, una enfermedad neurodegenerativa que lo hizo ponerle fin a su carrera. Ha sido su esposa, Emma Heming, la que ha brindado detalles de cómo se encuentra el reconocido actor de Hollywood.

Heming ha sido al encargada de los cuidados de su esposo en compañía de sus cinco hijas y hasta su ex esposa Demi Moore con quien mantiene una linda amistad, por lo que Bruce ha estado rodeado de las mujeres más importantes de su vida.

Su enfermedad ha llevado a Emma ha crear conciencia y luchas por las personas que la padecen ante la poca información y ayuda que existe sobre quienes la padecen. Sus últimas palabras sobre el famoso han causado gran tristeza entre sus seguidores.

Bruce Willis pierde el hablar y estos son los próximos síntomas que enfrentaría

“Me imagino lo que diría Bruce: ‘Espero que recuerden hidratarse’. Lo apoyo. ¡Manténganse fuertes y seguros! Estoy muy orgullosa de ustedes”, dijo la empresa causando un gran pesar en sus redes pues muchos estiman que sus palabras confirman los rumores que habían aparecido sobre la perdida del habla de Willis.

Pese al nuevo panorama no solo el actor, sino también su familia, este no sería el único síntoma que presentaría pues son varias las consecuencias causadas por la demencia frontotemporal.

Para la Asociación de Demencia Frontotemporal de Estados Unidos esta enfermedad representa un grupo de trastornos cerebrales causados por la degeneración de los lóbulos frontal y/o temporal del cerebro, situación que lleva a las personas que la padecen a enfrentar dificultades en el hablar, de movimiento, comprensión del lenguaje, cambios de personalidad inusuales, apatía y confusión para la toma de decisiones.

Al tratarse de síntomas que no son visibles físicamente, las personas alrededor de los pacientes suelen pasar desapercibidos los cambios hasta que finalmente son mucho más notorios y difíciles de manejar. Incluso en un principio pueden llegar a ser confundidos con problemas de salud mental como la depresión.

El Alzheimer también es otro de los sintomas que amenaza a Bruce, al ser otra de las enfermedades que trae consigo la demencia en las personas mayores de 70 años y actualmente el protagonista de ‘Duro de matar’ tiene 69.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí; pero la alegría de vivir se ha ido”, manifestó el guionista, Glenn Gordon Caron, quien reveló que lo visita todos los meses.