“La odian”: El nuevo desplante de la familia con Meghan Markle que muchos celebran

La rivalidad y tensiones dentro de la realeza británica con el príncipe Harry y Meghan Markle, parecen no tener fin, pese a los intentos de los ex duques de Sussex de acercarse a la royal family, pues no han recibido la misma respuesta.

Harry y Meghan se han convertido en la pareja más repudiada del Reino Unido luego que en 2020 decidieran abandonar sus títulos reales para más tarde exponer la mala relación que mantuvieron con los futuros reyes de Inglaterra, el príncipe William y Kate Middleton, con quienes enfrentaron distintas peleas.

En medio de los problemas de salud que han enfrentado Kate y el Rey Carlos III por el padecimiento de cáncer que enfrentan, los esposos han tratado de mostrarse solidarios al acercarse pero al parecer los reales no aceptan a la ex actriz.

El desplante de la realeza a Meghan Markle

“Deseamos salud y curación para Kate y la familia, y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz”, fue el mensaje público que Harry y meghan le enviaron a Middleton, sin emabrgo, también habrían establecido una conversación privada.

Según ha revelado una fuente al medio Express.co.uk el hijo menor del rey está dispuesto a dejar atrás las asperezas con su familia pero sería Meghan quien estaría complicando la situación, pues a ella aún le gustaría hablar de las cosas que pasaron en el pasado.

Recordemos que Markle aseguró que sufrió de racismo por parte de al prensa pero también por parte de algunos miembros quienes habrían realizado comentarios inapropiados sobre su color de piel. Además, detalló las peleas que llegó a tener con la princesa de Gales.

“Harry está más dispuesto a seguir adelante, digamos eso. No se trata de que Meghan sea difícil, realmente se siente herida y le gustaría sentarse a discutir las cosas, pero eso no es algo que la otra parte esté dispuesta a considerar en este momento”, dijo la fuente.

Actualmente, Harry y Meghan se encuentran residenciados en Estados Unidos junto a sus hijos Archie y Lilibeth y son pocos los viajes que los esposos han realizado al Reino Unido, donde Meghan ha evitado a toda costa reecontrarse con los monarcas.

Por si fuera poco, el mismo Rey ha mostrado poco interés en reunirse con su hijo y su familia, luego que anunciara durante el último viaje que Harry realizó por los Juegos Invictus, que no habría encuentro debido a la apretada agenda que mantenía el monarca, sin embargo, si tuvo un especial momento con David Beckham unos días después, gesto que fue duramente criticado.