“Ella diosa y él un indigente”, Selena Gómez se roba las miradas con sexy bikini, pero a su novio lo destruyen

Selena Gómez es una de las cantantes y actrices más famosas y también destaca como empresaria con su marca de maquillaje Rare Beauty.

PUBLICIDAD

La famosa se ha dedicado a su vida profesional por años y ha enfrentado problemas de salud debido al lupus, pero ahora está viviendo su mejor momento en su vida personal.

Y es que está más feliz que nunca con su novio, el productor musical Benny Blanco, a quien conoce desde hace años y con quien trabajó en algunas canciones.

A través de redes la pareja presume lo felices y enamorados que están y esto tiene muy feliz a las fans de Selena quienes asegura que ya era hora que le llegara el amor. Sin embargo, el joven es criticado constantemente por su estilo.

Selena Gómez se roba las miradas con sexy bikini amarillo, pero critican el look de su novio

Selena Gómez pasó este 4 de julio con su novio Benny Blanco y amigos y a través de redes circulan fotos de cómo lucían felices en la piscina de su hogar.

La cantante se robó los halagos luciendo un hermoso bikini enterizo amarillo con atrevido escote y posando como una diosa, así la catalogaron sus fans.

Sin embargo, el productor se llevó todas las críticas por su look y actitud, pues aseguran que parecía un “indigente” al lado de ella.

PUBLICIDAD

Y es que Benny llevó un pantalón azul con cuadros celestes y blancos y complementó con una camiseta blanca y una camisa de flores que no combinaba, y aparece tapándose del sol.

“Wow ella es una diosa y qué hace ese indigente al lado”, “Selena es divina, que cuerpazo, pero ese novio no la representa”, “ella siempre tan divina y preciosa, pero que oso con ese man”, “amo a Selena, se ve espectacular con ese bikini”, “wow el bikini del verano, la amé, pero eso a su lado está horrible”, “ay no él es tan raro, no me gusta su look ni su actitud”, y “ella es demasiado para él”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Los famosos habrían comenzado a salir a mediados del 2023 y poco a poco comenzaron a presumir su relación en redes, aunque no muchos están de acuerdo.

Y es que el productor habló mal de la cantante hace unos años y hasta aseguró que ella estaba “desesperada por la fama”. “Es como ya sabes... ‘este es mi nuevo sencillo, esta es mi nueva línea de maquillaje’. Selena Gómez es una desesperada lanzó una línea de maquillaje, un programa de cocina, y más canciones solo para adquirir más fama”.

Sin embargo, ahora asegura que está completamente enamorado de ella y ha tenido lindos gestos con la famosa, asegurando que es el amor de su vida.