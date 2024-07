Esta película japonesa en Netflix es lo más nuevo hoy y ya es aplaudida por su trama llena de giros

Las series japonesas han ganado un lugar especial en el corazón de los espectadores de Netflix alrededor del mundo. Desde conmovedoras historias de amor hasta emocionantes aventuras de ciencia ficción, la oferta de contenidos nipones en la plataforma de streaming ha capturado la imaginación de muchos.

Estas historias suelen presentar personajes complejos con los que es fácil identificarse, a diferencia de las representaciones a menudo simplistas en otros géneros, los personajes en estas series muestran una gama completa de emociones y enfrentan dilemas morales reales. Esto crea una conexión profunda con la audiencia, quienes ven reflejadas sus propias experiencias y emociones en la pantalla. A continuación te recomendamos uno de los mejores J-dramas del momento.

“Drawing Closer”, el J-Drama que está acaparando el TOP10 de Netflix

Esta adaptación japonesa de la obra “Yomei Ichinen to Senkoku Sareta Boku ga, Yomei Hantoshi no Kimi to Deatta Hanashi” de Aoi Morita toca las fibras más sensibles desde el principio hasta el final. La premisa podría compararse con “The Fault in Our Stars” y “Five Feet Apart”, entrando en la categoría de romances juveniles que abordan enfermedades que entrelazan el destino de dos personas. “Drawing Closer” nunca oculta su intención de hacerte llorar, así que si estás de humor para ver un drama, ésta es la opción ideal, sólo debes prepararte con una caja de pañuelos.

Este j-drama narra una conmovedora historia de amor en medio de la desesperanza. Akito Hayasaka, un artista de 17 años interpretado por Ren Nagase, sueña con ser aceptado en la Exposición Nika. Sin embargo, su vida da un giro cuando le diagnostican un tumor cardíaco raro y mortal, dándole solo un año de vida.

Poco después, conoce a Haruna Sakurai (Natsuki Deguchi) en la azotea del hospital. Haruna también enfrenta una enfermedad terminal con solo unos meses de vida. Juntos, mientras su romance adolescente florece, luchan por pasar el mayor tiempo posible juntos, sabiendo que la muerte podría llegar en cualquier momento.

Aunque la trama no es extraordinariamente compleja, encuentra formas adorables para que Akito y Haruna expresen sus emociones. Desde los significados ocultos de las flores de gerbera explicados por el florista del barrio hasta las ilustraciones secretas de Haruna, cada detalle añade una capa de profundidad a su relación. Ninguno de los dos quiere ser una carga para el otro, pero los temas de la historia desafían esa mentalidad, mostrando que ambos merecen amor, aunque sea por un breve período.

La película es deliberadamente sentimental y emocional. El director de fotografía Hiroo Yanagida ilumina las escenas exteriores con un brillo suave, casi como si estuviéramos mirando al sol, mientras que las actuaciones son valientes y auténticas.

Por otro lado pero no menos importante, la música es parte de lo que estremecerá tu corazón. El compositor Seiji Kameda acompaña la historia con melodías de guitarra acústica, añadiendo un toque íntimo a las escenas más conmovedoras. “Drawing Closer” se sumerge en una búsqueda casi heroica de la felicidad, ofreciendo una escapada emocional que resuena con fuerza.