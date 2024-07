“Cómo lo ama”, el tierno gesto con el que Blanca Soto le mostró su amor a Fernando Colunga públicamente

Blanca Soto y Fernando Colunga son una de las parejas más sólidas y ejemplares del mundo del espectáculo que el año pasado dio la bienvenida a su primer hijo juntos.

Los actores se enamoraron en el 2012 cuando protagonizaron la telenovela Porque el amor manda, y desde allí habría iniciado su relación, aunque la han mantenido privada.

Fernando ha sido muy reservado con su vida personal y la famosa desapareció de la pantalla desde hace mucho, dedicándose a su relación, pero nunca han hablado de su relación.

Sin embargo, la actriz recientemente sorprendió al tener su primer gesto de amor público con el protagonista de Amor real, sorprendiendo a todos.

Blanca Soto mostró su amor por primera vez en redes por Fernando Colunga con estas fotos

Blanca Soto tiene una cuenta de Instagram, pero publica muy poco allí, de hecho, su última publicación fue el pasado 6 de enero en su cumpleaños, en el que agradeció los mensajes de felicitaciones de los fans.

“Gracias por sus mensajes , por tanto cariño y amor 💝❤️💖Feliz por tan bello cumpleaños 🎂🎈🎁 Y para hoy les deseo un Feliz día de Reyes”, fue el mensaje de la actriz.

Ahora, a través de sus historias de Instagram la protagonista de Eva Luna compartió un video en el que recopiló imágenes del actor durante las grabaciones de El Conde: Amor y honor, la telenovela de época, protagonizado por Fernando.

En el video, la famosa invitó a todos a ver la telenovela, mostrándole así su apoyo y amor a Fernando por primera vez, emocionando a los fans de ambos.

“Qué tierna Blanca, al fin publicó algo de Fernando”, “cómo lo ama, me encantan”, “ay que bella, donde te presuman y te apoyen ahí es”, “es mejor que tengan su relación así en privado pero que lindo ver que lo apoya”, “ay me encanta esta pareja, ame que compartiera este video”, “apoyando a su esposo como debe ser”, “wow por fin mostró su amor por Fernando”, y “que lindo detalle me encanta”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hace meses el actor habló de su relación aunque sin especificar que su esposa es Blanca Soto. “Me tratan muy bien y me aguantan, que no es tan fácil. Tú sabes que este negocio es demandante y cuando trabajas es difícil que alguien entienda la situación, afortunadamente mi mujer lo entiende y me apoya, que eso es lo más importante”, dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda, dejando ver lo hermosa que es su relación.