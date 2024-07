Tras recibir burlas por sus zapatos, Lucero saca las garras por Mijares y da “cachetada” a quienes lo atacan

Lucero y Mijares se separaron en el 2011, pero han demostrado que son unos ex maduros que no solo se lleva bien por el bien de sus hijos sino que son grandes amigos.

La famosa expareja convive mucho no solo cuando se trata de sus hijos Lucerito y José Manuel, sino que tienen un tour que lleva por nombre Hasta que se nos hizo, donde dejan ver la gran química que hay entre ellos.

Aunque muchos los quieren ver juntos de nuevo ellos han dejado claro que lo suyo solo es una bonita amistad, pero eso no quiere decir que no se defiendan y respalden, y la cantante y actriz acaba de sacar las garras por su ex.

Lucero sale en defensa de Mijares y da “cachetada” a quienes lo atacan por sus zapatos

Recientemente Mijares fue criticado por unos zapatos que llevó en Madrid en un evento al que asistió con su hija y con Lucero.

El cantante llevó un estilo de zapatos blancos de correa, que combinó con medias, pantalón, camisa oversize y un pañuelo blanco. Sin embargo, en redes se burlaron y aseguraron que se trataba de calzado de mujer.

De hecho, la cuenta en Twitter Tu Tía Sandra escribió “Si te gustaron los zapatos que MIJARES usó en #Madrid , aquí los puedes comprar por $1,700 pesos en Liverpool. Zapato Westies para mujer”, colocando un link que llevaba a una página donde se pueden conseguir.

Sin embargo, allí salió Lucero a defenderlo y aseguró que no eran zapatos de mujer . “No lo sé Rick… De buena fuente sé que los que él trae puestos, no son zapatos de mujer, los suyos son de otra marca que me imagino que no cuestan eso”, escribió la cantante, callando así a quienes atacan a su ex.

Con esto la cantante dejó claro que siempre sacará las garras por su ex, a quien considera su amigo y familia y lo defenderá de cualquier forma.

Y no fue solo ella, pues su hija Lucerito también puso un alto a quienes se burlan o critican el estilo de su padre.