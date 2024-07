¿No eran esponjas? Hermana de Ángela Aguilar la exhibe y revela su ‘secreto’ mejor guardado

Las últimas semanas, Ángela Aguilar ha estado acaparando los titulares luego de que anunciara su relación con Christian Nodal, algo que desató la furia del público haciéndolos, la pareja más criticada del año.

Desde entonces, basta un pequeño ‘resbalón’ para que Ángela Aguilar esté en la mira del público, esperando algún detalle que puedan criticarle, pero fue un video que rápidamente se viralizó en TikTok el que dejó ver que la figura que presumía sobre el escenario, no era la misma que lucía cuando estaba fuera de ellos, asegurando que la joven de 20 años usaba ‘esponjas’ y no eran sus verdaderas curvas.

Y es que, si de algo se ha caracterizado, Ángela Aguilar es de presumir una silueta en forma de reloj de arena con una minicintura y grandes caderas que luce en cada uno de sus shows; sin embargo, dicho video de TikTok habría dejado ver la realidad de su silueta, lo que ha provocado una ola de burlas, memes y hasta productos inspirados en ella, como piñatas.

Ángela Aguilar se reencuentra con su hermana Aneliz

Luego de un viaje que muchos consideraron como una luna de miel junto a Christian Nodal, Ángela Aguilar tuvo que separarse de su novio para cumplir con las obligaciones de su agenda, presentándose en Dallas el pasado fin de semana, siendo ese el momento exacto en el que se reencontró con Pepe Aguilar, de quien se dijo, estaría distanciada debido a su relación.

Pero no solo fue su padre con quien quien tuvo este reencuentro, también con su hermana Aneliz, quien no perdió la oportunidad de tomarse una fotografía y compartirla en redes sociales, sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los fans y por el que la acusaron de exhibir el secreto mejor guardado de Ángela Aguilar.

¿Hermana de Ángela Aguilar reveló su secreto?

En un intento por demostrar su amor a su hermana y compartir una tierna fotografía después de estar un mes alejada de su familia, fans aseguraron que Aneliz Aguilar habría ‘expuesto’ a su hermana.

Tal parece que el secreto mejor guardado de Ángela Aguilar finalmente fue expuesto luego de que una publicación a través de la cuenta de su hermana, dejara ver la verdadera razón de su escultural cuerpo, y no, no sería por unas esponjas, pues compartió cuál es el ejercicio que permite que la cantante de ‘Gotitas Saladas’ luzca su cuerpo de sirena.

En la foto se les puede ver juntas frente a un espejo, luciendo atuendos deportivos, Aneliz uno negro, mientras Ángela unos leggings de color blanco que de nueva cuenta mostraban su pequeña cintura y gran cadera. Pero fue esta la foto que expuso la razón de las curvas de Ángela Aguilar es gracias a los pilates, y principalmente a los ‘reformer’ que se trata de una camilla con bandas elásticas y que incluye el uso del cadillac, el barril y silla.

Esta imagen expuso que las hermanas Aguilar hacen pilates con regularidad para mantenerse en forma, siendo esta una de las razones del escultural cuerpo que posee la novia de Christian Nodal.