¿Se odiaban? ‘Patito’ y ‘Antonella’ se reencuentran a 17 años de ‘Patito Feo’ pero así era la tensa relación que tenían

El fenómeno televisivo argentino Patito Feo sigue encantando a audiencias alrededor del mundo, incluso 17 años después de su estreno. La serie juvenil, protagonizada por Brenda Asnicar y Laura Esquivel, dejó una huella imborrable en sus seguidores y recientemente, ambas actrices se reencontraron en el escenario como “Antonella” y “Patito”, en un evento muy especial en Italia.

Fue durante el festival Teenage Dream Part en Milán que Asnicar y Esquivel sorprendieron al público al interpretar los icónicos temas de la telenovela, lo que les dio la oportunidad no sólo para reconectar con los fanáticos, sino también para cerrar un ciclo y superar viejas tensiones que existían entre ambas durante la filmación de la serie.

En medio del revuelo que ocasionaron, la guionista Marcela Citterio compartió su perspectiva sobre el reencuentro y reflexionó sobre el impacto que tuvo y sigue teniendo Patito Feo.

En su cuenta de TikTok, donde comparte secretos y anécdotas de sus exitosas telenovelas, Citterio celebró el reencuentro de las estrellas de la telenovela. “Hablemos del encuentro de Patito y Antonella ante 10 mil personas en Milán. 17 años después de Patito Feo, esto es mucho, es muy fuerte. Qué lindo cuando pasa el tiempo y dos chicas, hoy mujeres, se reencuentran y pueden subsanar la verdadera relación de Patito y Antonella o de Laura y Brenda, ¿o de quién estamos hablando?”, se preguntó con tono irónico respecto a ambas protagonistas de la tira juvenil.

Citterio reveló que detrás de cámaras, ambas tuvieron sus diferencias, lo cual llegó a complicar el trabajo de producción. “Lo cuento ahora porque no se me hubiera ocurrido contarlo antes, cuando estábamos en problemas, cuando era complicado, cuando no se llevaban bien”. Aunque la escritora insinuó que Esquivel fue “ingrata” al destacar sus malas experiencias en entrevistas sobre su tiempo en la telenovela, finalmente celebró este significativo reencuentro.

“Es maravilloso y muy merecido para las dos, para lo que fue el programa, un programa que escribimos con tanta alegría. Qué bueno cuando pasa el tiempo y se pueden limar asperezas que quizá no eran ni de ellas, eran de la vida, de familias, tantas cosas que se mezclan en un programa de televisión”, concluyó.

Durante el show, tanto Laura como Brenda se presentaron primero por separado y luego juntas, incluyendo el popular tema “Amigos del corazón”, “Las divinas”, “Y ahora qué”, “Diosa, única, bonita” y más. El clímax del espectáculo llegó cuando ambas cantaron una versión de “Born This Way” de Lady Gaga, en honor al Día del Orgullo LGBTIQ+.

“Gracias a todas esas personas que estuvieron a cada canción, cada sonrisa, todo, quedará en mi corazón para siempre”, escribió Brenda en una publicación en su cuenta de Instagram. Por su parte, Laura plasmó: “No puedo expresar todo lo que siento.. así que en los próximos días les voy a ir compartiendo un poco de ésta hermosa locura en Italia! 14 mil personas vibrando la misma emoción!”.

El reencuentro de Brenda Asnicar y Laura Esquivel no solo evocó nostalgia, sino que también mostró cómo el tiempo puede sanar heridas y transformar las relaciones. Patito Feo, con su mezcla de drama, música y romance, sigue siendo un referente en la televisión juvenil.

Entre 2007 y 2011 se relaizaron diversas giras musicales alrededor del mundo, cautivando a más de dos millones de espectadores en diversos países, desde el emblemático Teatro Gran Rex de Buenos Aires hasta presentaciones como teloneras de High School Musical en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, su recorrido abarcó lugares icónicos como el Auditorio Nacional de Ciudad de México, la Arena de Verona en Italia, el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Complejo Olímpico Deportivo de Faliro en Atenas.