“Le brillan los ojos”, la sorprendente confesión de Shakira sobre Alejandro Sanz por la que dicen que “lo ama”

Shakira y Alejandro Sanz son de los mejores cantantes y más exitosos que existen, y han demostrado que entre ellos existe una gran amistad, aunque muchos sospechan que hay más que eso.

Los famosos se conocieron en el 2005, cuando compusieron y cantaron el tema La tortura, que fue un gran éxito, y luego en el 2007 volvieron a colaborar juntos para la canción Te lo agradezco.

En ambos videos se veía una gran química entre ellos, pero ellos aseguraban que solo eran amigos. Sin embargo, las veces que se reunían para interpretar estos temas, se notaba que había al menos atracción entre ellos, pues el cantante hasta se ponía nerviosa cuando la colombiana bailaba.

Sin embargo, en ese entonces la colombiana mantenía una relación con Antonio de la Rúa, y luego terminaron, pero comenzó su relación con Piqué.

La sorprendente confesión de Shakira sobre Alejandro Sanz por la que dicen que lo ama

Ahora que Shakira está soltera muchos le dicen que se de una oportunidad con Alejandro Sanz, pues es un caballero, que siempre la ha tratado como la reina que es y como merece.

Aunque no están juntos sentimentalmente, dejan ver que tienen una gran amistad, hace poco compartieron un video en el que estaban en el salón de belleza y se tomaban de la mano mientras les lavaban el cabello y ahora la famosa ha sorprendido con una confesión.

Durante un video con Lele Pons, la colombiana hizo una sorprendente confesión de Alejandro que despertó de nuevo los rumores de romance entre ellos.

Y es que cuando la influencer le preguntó qué pensaba de Alejandro Sanz, a la cantante le brillaron los ojos y dijo “Alejandro es lo máximo, la última vez que lo vi me dolía el estómago de reírme, es que me hace reír. La otra vez me preguntaron con qué artista te irías a una isla desierta de todo y yo digo con Alejandro Sanz pa’ que me cante , me baile y me haga reír”.

Esto sorprendió a sus fans, pues cuando le preguntaron por Carlos Vives, Shakira de inmediato dijo que era “su hermano”, pero con Alejandro no se refirió así de él, haciendo sospechar que le gusta el cantante español.

“Así empezaron mi papá y mi mamá, riendo jaja”, “uyyy mira como le brillaron los ojitos, hasta la cara le cambió cuando le preguntó por Alejandro”, “ok si solo fuera su amigo, no se querría ir con él a una isla desierta”, “aquí hay amor de parte y parte, ya estén juntos, él si te merece”, “es que es obvio que ama a Alejandro, él la trata bien”, “yo no quisiera a una isla con un amigo sino con el amor de mi vida así que ojito ahí”, y “es más que obvio que le gusta, ya date una oportunidad”, fueron algunas de las reacciones en redes.