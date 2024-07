Las fotos inéditas de las vacaciones de la princesa Leonor con sus amigos: critican su look por ser "muy corriente"

“A sus 18 años, el mundo está a sus pies”, destaca la revista alemana Bunte de la princesa Leonor. Aunque la hija de Felipe VI y Letizia es muy consciente del papel que ocupa dentro de la monarquía española, su juventud le lleva también a “desconectar” y “disfrutar de la vida” como cualquier joven de su edad.

Según la información consignada por el sitio web Lecturas, estas recientes declaraciones de la revista alemana vienen a colación de las imágenes en las que la princesa Leonor fue captada disfrutando en grande de las fiestas patronales de Jaca.

En el video, que no ha tardado en dar vuelta al mundo entero, la heredera al trono español lucía un look de lo más informal compuesto por vaqueros, top blanco y zapatillas, donde aparece disfrutando de lo lindo de la feria mientras conduce un tradicional coche de choque.

“A Leonor le espera un futuro apasionante. Pero a veces la heredera al trono disfruta de su vida privada”, aseguran desde la mencionada revista. Donde sentencian la actitud divertida de la princesa Leonor con el resto de sus amigos como “exuberada”. En referencia al look, censuraban que era un estilo “muy corriente para una chica no tan corriente”.

Según la revista alemana, estas salidas privadas en parte “ayudan” a Leonor a “sobrellevar su destino”. La heredera del trono español sabe a la perfección que todas las miradas están puestas sobre ella, pero no parece importarle. Y es que no piensa permitir que su condición de royal no afecte el disfrute propio de la mayoría de edad.

“Se merece un poco de diversión y ligereza”, finalizan desde el medio alemán, aplaudiendo la naturalidad con la que se muestra la princesa Leonor. Desde que alcanzó la mayoría de edad, la princesa Leonor se ha convertido en toda una estrella fuera y dentro de las fronteras de España.