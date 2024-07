“Con nervios de acero”: Robert Downey Jr. evitó que Chris Hemsworth y Scarlett Johansson salieran de Marvel

Avengers: Age of Ultron se grabó en el año 2014

En 16 años que se hizo la primera película de Marvel, no hay franquicia fílmica que la supere, pues se convirtió en un imperio que ha ganado miles de dólares con 30 películas estrenadas en cines y una docena de series originales en Disney+.

Sin embargo, en este mundo cinematógrafo no todo es color de rosa ni tampoco todos los artistas salen conformen con las finanzas.

Esta gran productora inició su éxito con la película de Iron Man, donde Robert Downey Jr. fue el protagonista y marcó un punto y aparte en la historia del cine.

Con Iron Man se creó una saga que ha generado miles de millones de dólares alrededor del mundo desde hace 16 años y anécdota sobre la toma de decisiones o lo que sucedió detrás de cámara hay muchas.

¿Chris Hemsworth y Scarlett Johansson despedidos?

Según el portal Sensacine, el actor intérprete de Tony Stark siempre ha tenido voz a la hora de tomar decisiones, y sucedió en el año 2014 durante el rodaje de Avengers: Age of Ultron cuando se presentó una situación que afectaba a varios actores.

Antes de empezar las grabaciones, Chris Hemsworth y Scarlett Johansson no estaban satisfechos con sus sueldos. Mientras que Downey Jr. ya tenía un contrato establecido con Marvel Studios desde varios años antes del éxito de The Avengers, este no era el caso del resto de sus compañeros actores.

La primera cinta de Los Vengadores generó más de 1,500 millones de dólares en taquilla y de esa cantidad Robert se embolsó 50 millones, gracias al contrato que ya tenía previamente acordado.

Sin embargo, los coprotagonistas apenas y lograron ganar 200,000 dólares. Es decir, el mismísimo Tony Stark ganó 250 veces más que algunos de sus compañeros de reparto.

Es así como Hemsworth y Johansson fueron los primeros actores en exigir mejores sueldos para ellos y todos sus compañero.

El conflicto escaló posición y puso en riesgo a Marvel Studios, pues ambos actores amenazaron con abandonar sus respectivos roles de Thor y Black Widow.

El héroe que evitó el fracaso de Marvel, Robert Downey Jr.

Como la productora no se pronunció a tiempo, fue el propio Robert Downey Jr. quien tuvo que intervenir de forma directa para que se pudiera hacer un reajuste en los pagos de sus compañeros. Es así como negoció con la productora y obtuvo una resolución favorable para todos los compañeros.

Una fuente cercana a la productora le dijo al portal Deadline que Robert Downey Jr. es la única persona que tenía poder real en una situación así, describiéndolo como “alguien con nervios de acero”, pues se encargó de dejar claro que no estaría dispuesto a trabajar en un lugar donde sus compañeros fueran tratados de mala manera.

A partir de ese momento hubo una reestructuración general en los contratos de prácticamente todos los protagonistas, incluyendo a algunas de sus más grandes estrellas como Chris Evans, Mark Ruffalo y Jeremy Renner, evitando así más problemas por cuestiones económicas en futuros proyectos.