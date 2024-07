Caeli le da certero consejo a Ángela: ‘Aunque sea Christian, tómatelo con más calma’

La influencer Caeli se sinceró sobre relación de Nodal y Ángela, y le aconsejó a la hija de Pepe Aguilar tomarse con calma el romance, apelar a la sororidad y la empatía y no escudarse en su edad.

Ya ha pasado casi un mes desde que Christian Nodal confirmó que está saliendo con la cantante Ángela Aguilar, y la vorágine de ese noviazgo sigue generando controversia tanto en las redes sociales como fuera de estas. La prensa rosa de México aprovechó la marcha del orgullo LGBTTTIQA+ para conocer qué opinaban ciertas celebridades sobre lo ocurrido.

PUBLICIDAD

Y la creadora de contenido, la mexicana Caeli, no se contuvo y le dio unos consejos a la hija menor de Pepe Aguilar, para luego declararse team Cazzu, la última pareja de Nodal, con quien tuvo una bebé. En un encuentro con los medios, la influencer fue tajante al decir: “No lo veo bien... no fue la manera de hacerlo, tan pronto. Yo pienso en Cazzu que recién es mamá de 7 meses y al ver a Ángela decir: ‘Porque eres mi novio, Christian”.

Caeli se refirió al concierto que Nodal ofreció el pasado 15 de junio, al que invitó a cantar a Ángela, como lo ha hecho con el resto de sus parejas. Ellos cantaron el popular tema que tienen juntos, ‘Dime cómo quieres’, que en una de sus partes tiene la frase: “¡Angelita, por qué eres tan coqueta!”, y la artista de 20 años no tardó en contestar a todo pulmón: ¡Porque eres mi novio, Christian! Además, ese mismo día protagonizaron su primer beso en público, delante de un centenar de fans.

“Tómatelo con más calma”

Patricia Caeli Santaolalla López, su nombre real, además acotó: “Sí está (bien) celebrar el amor, pero date un espacio para respetar el duelo de cada quien”. Caeli reprochó las declaraciones de Aguilar para la revista Quién, en la que le pidió al público que recordarán cuando tenían 20 años, así como el primer amor, pues ella sus 20 está aprendiendo a amar, vivir y a ser adulta, y destacó que ambos no hicieron nada malo.

“Ángela, chica, por más que tengas 20 (años)... Ella se justifica mucho por sus 20 años, y se vale... Tómatelo con más calma, bebé. Por más que sea Nodal, piensa más maduro, piensa estar del otro lado e imagínate a ti, que te lo hagan ti, que tengas un bebé de 7 meses y la otra diga: ¡Porque eres mi novio, Christian! Pues no bebé, no hagas lo no te gustaría que te hicieran”, sentenció la creadora de contenidos.

Igualmente acotó que el gran revuelo se genera porque ahora el público es mucho más exigente y tienes las redes para expresarlo, pues según ella, no basta con que sean buenos artistas, “con la polémica te manifiestan: ‘Queremos artistas con buenos corazones y (que sean) buenas personas. Ya la gente quiere algo completo”.

Pese a esto, la mexicana aseveró que la menor del clan Aguilar una buena representante de la cultura de México, de la música regional con su voz.