¿A quién va dedicado el mensaje de amor de William Levy en sus redes sociales?

El actor no ha hablado sobre dichas acusaciones.

La separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha sido más que dolorosa para ambos. Más allá de que el amor se puede acabar, terminar con este nivel de peleas después de 20 años de relación y dos hijos, no debe ser agradable para ninguno.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ambos tomaron caminos diferentes y ahora emprenden proyectos por separado. William Levy sigue en el ojo de la tormenta, por un supuesto romance con Samadhi Zendejas que ambos han negado en todo momento, a pesar de que unas fotos pareciera revelar que están juntos de vacaciones.

En medio de todo este rollo, William Levy ha publicado en sus redes sociales un mensaje amoroso, emotivo y profundo, que lejos de ser para una pareja o romance, va dedicado a sus dos hijos, de quienes se ha distanciado debido a la compleja separación con Elizabeth Gutiérrez.

William se ha dedicado a trabajar en estos últimos meses y por consecuencia ha destinado menos horas a compartir con sus hijos, Christopher y Kailey.

“Creo que a estas alturas saben que papi siempre está ahí. No importa la hora, ni la distancia. Ahí siempre para ustedes respaldándolos y cuidándolos. Ni la distancia, ni la hora se interponen en mi trabajo como padre. Love you papi y princess. Mis ganas de verlos triunfar y salir adelante son las que me llenan de fuerzas día a día. Esas sí son ganas de las buenas. Aquí siempre para ustedes”, dijo el actor cubano en sus redes sociales, según la revista People.

William Levy

La misma Elizabeth, a pesar de todas las críticas que tiene hacia William por su comportamiento como pareja, siempre ha expresado que es un buen padre.

“Mis hijos están en paz porque obviamente William es un excelente padre, y el amor de ambos no les hace falta así que ellos están bien y van a estar bien”, dijo Elizabeth en una entrevista en abril, cuando confirmó la separación de William.