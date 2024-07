¿Quién es Estefany Mendoza? La mujer con la que Américo Garza habría ‘engañado’ a Karla Panini

A finales de abril, el nombre de Karla Panini se viralizó a nivel internacional cuando una influencer surcoreana, dio a conocer la polémica historia de su matrimonio con Américo Garza, su paso por Las Lavanderas y su traición a su mejor amiga Karla Luna, que habría provocado el odio de miles de personas alrededor del mundo.

PUBLICIDAD

Como era de esperarse, internautas reaccionaron rápidamente y aplaudieron el “odio mundial” que estaba teniendo Karla Panini, quien, simplemente, respondió a sus haters con comentarios con un toque de ironía que dejaban ver que hacía caso omiso al odio y que incluso podría sacar provecho de toda la atención que estaba recibiendo: “Y para que soporten, más bendecida que nunca”.

Karla Panini se fue contra influencer que volvió internacional la historia de ‘Las Lavanderas’ Instagram: @kpaninimx / YouTube (Instagram: @kpaninimx / YouTube)

Aunque la polémica cesó, nunca faltan quienes lanzan comentarios recordando a Karla Panini, siendo una de las figuras más criticadas en México, luego de que se diera a conocer que se había casado con el exesposo de su mejor amiga.

¿Américo Garza engañó a Karla Panini?

Meses después de que el nombre de Karla Panini hiciera ruido a modo internacional, nuevamente está en el ojo del huracán luego de que una mujer de nombre Estefany Mendoza, diera a conocer que Américo Garza estaba engañando a la exintegrante de Las Lavanderas.

La tiktoker difundió presuntas pruebas que darían a conocer que Américo Garza le estaría coqueteando, entre ellas un supuesto audio y diversas capturas de pantalla en los que la hondureña pidió que se hicieran virales.

En las conversaciones, se podía ver que, supuestamente, Américo Garza estaría invitando a Estefany Mendoza a visitar México y hasta le hacía cumplidos que dejarían ver que había un interés más fuerte que una simple amistad, y zanjó comentando: “todo en la vida se paga y se devuelve”, haciendo alusión a lo sucedido con Karla Luna.

La respuesta de Karla Panini no se hizo esperar y publicó un video enfrentando a Américo Garza y comentando: “Ella misma borra los mensajes de hate y luego me pone: ‘Tengo información importante, tu marido te engaña’. Según ella me manda la información, los screen. ¿Hija, eso qué tiene que ver? Eso no comprueba nada. Luego se pone a mandarme y mandarme mensajes, pero se le olvidó a la zonza borrar sus mensajes de hate. Entonces, se dio cuenta y los borró. ¿Qué pretende? Quiere seguidores”, lo que provocó que algunos usuarios le dijeran que estaba dispuesta a aguantar todo con tal de mantener su matrimonio.

PUBLICIDAD

¿Quién es Estefany Mendoza, mujer con la que habrían engañado a Karla Panini?

Como era de esperarse, la publicación de Estefany Mendoza provocaron un enorme debate en redes sociales, mientras unos no creían en la veracidad de las conversaciones, hubo otros que no dudaron un segundo en hacer énfasis al karma de Karla Panini e incluso encontraron un parecido con Karla Luna.

Estefany Mendoza es una tiktoker hondureña que ha ido creciendo en redes sociales sobretodo, luego de que se hicieran virales sus supuestas conversaciones con el esposo de Karla Panini, mientras en Instagram cuenta con casi 28 mil seguidores, en TikTok tiene más de 24 mil, donde comparte videos sobre estilo de vida y storytimes, hasta el momento poco se sabe sobre ella, pero Karla Panini y Américo Garza ya le habrían lanzado una contundente respuesta ante sus ‘acusaciones’.