¿Lo volvió a hacer? Eugenio Derbez le haría desaire a José Eduardo en tras el nacimiento de su hija

Este domingo, 30 de junio, es el día más memorable en la vida del acto mexicano, José Eduardo Derbez: se convirtió en padre de una niña, llamada Tessa. La alegría fue sublime e infinita para el artista y su pareja, Paola Dalay, quien desde el mismo momento que anunciaron el embarazo, compartió con sus seguidores los entretelones de su proceso de gestación.

A través de su misma cuenta en Instagram, Paola reveló las primeras imágenes de la bebé que nació a las 10:44 am, mediante una cesárea programada. Sus papás están emocionados. Paola también publicó en sus historias una imagen de ella y escribió: “Gracias por todos sus mensajes tan bonitos, los estoy leyendo todos y poco a poco los iré contestando. Estamos felices”.

Eugenio Derbez Eugenio Derbez solo replicó ha historia de Aislinn, pero cuando ella parió a su hija, el actor publicó y extenso y emotivo mensaje. Así ha sido para su cumpleaños y más, acciones que no tiene con sus otros hijos. (Instagram @aislinnderbez @paoladalay_2203)

Este nacimiento también trajo muchas expectativas entre los fans de Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, ya que ella y Eugenio Derbez fueron pareja, y su relación fue bastante tormentosa, al punto que tiene cerca de 20 años que cortaron comunicación en medio de la batalla por la custodia de José.

La familia Derbez se reunió para recibir a la pequeña Tessa, y fue su tía, la actriz Aislinn, quien publicó una imagen junto a Eugenio, Alexandra Rosaldo, Aitana y José Eduardo, todos muy contentos: “Emoción total”. Mientras que Victoria, a través de unos mensajes para el programa “Sale el Sol”, expresó este lunes 1 de julio, su emoción y también dio pistas sobre la apariencia de su primera nieta.

“La verdad estoy feliz, muy contenta, agradecida con Dios que todo salió bien, de que está hermosa, preciosa, que es muy tranquila, que trae su barba partida, partida, partida”, expresó la actriz.

Eugenio mostraría de nuevo su favoritismo entre sus hijos

Tras llegada de Tessa, los internautas no dudaron en notar el presunto favoritismo de Derbez sobre sus hijos, pues ella es la segunda nieta y en esta oportunidad, no hubo ningún tipo de halagos, ni palabras de reconocimiento, felicitaciones, admiración y más para José Eduardo. El también director de cine, solo replicó la historia que subió Aislinn, su hija mayor, así como dos imágenes para celebrar el Día Mundial del orgullo LGBTTTIQA+.

Es el primer hijo varón que se convierte, pero la ausencia en redes no pasó desapercibida, y recordaron cuando Aislinn parió a Kailani, pues Derbez no escatimó en palabras para expresarse sobre su primogénita.

“Hija hermosa... Cuando naciste, no sabía si iba a ser buen papá, tal vez aún no lo sé... lo que sí sé es que me has dado las más grandes lecciones de vida.Verte crecer y convertirte en una gran mujer me llena de orgullo. Eso me hace sentir que no lo hice tan mal... Ahora llega Kailani a llenarte el corazón como tú me lo llenaste a mí, a enseñarte que no hay amor más grande que el que se tiene por un hij@. Bienvenidas las dos a esta, LA MEJOR ETAPA DE TU VIDA”, fue el tierno mensaje.

No es la primera vez que esto ocurre, cuando hicieron un ritual para recibir a Tessa, el post fue escueto y solo estuvo lleno de menciones a marcas, y cuando José Eduardo cumplió años, en el 2023, las felicitaciones fueron bastante sencillas y promocionando la tercera temporada de su serie “De viaje con los Derbez”.