En un homenaje a la comunidad LGBTQIA+, tunden a Violeta Isfel por este detalle de su vestuario

Un río multicolor tomó importantes avenidas y calle de Ciudad de México, Edomex, Guadalajara, Monterrey, Guanajuato y más la mañana del sábado 29 de junio. Se trató de la marcha del Orgullo LGBTTTIQA+, a la que asistieron miles de personas para celebra la diversidad y lucha por los derechos de esta comunidad. Este acto se realizó en simultáneo en otras partes del mundo.

PUBLICIDAD

En la capital mexicana, también decenas de artistas salieron a las calles con el arco iris y se unieron a la multitud para apoyar y visibilizar que los avances que han tenido y exigir reformas que permitan mayor igualdad en la sociedad. Fue un carnaval multicolor, con una gran cantidad de consignas en favor de la diversidad sexual, música, carros alegóricos, autobuses turísticos y decenas de caballistas.

Cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo, en el que se exige justicia por los crímenes de odio hacia la comunidad de la diversidad sexual y de género. Desde el Ángel de la Independencia marcharon hasta el Centro Histórico de la ciudad.

Las celebridades mexicanas se unieron

Desde políticos hasta personajes del showbiz dijeron presente en la contundente concentración. Una de ellas fue Clara Brugada, futura jefa de Gobierno de la CDMX, que fue en compañía de Ernestina Godoy. Por supuesto, Christian Chávez, integrante de RBD, no podía faltar, pues él es un ferviente activista, que ha causado controversia por desplegar los colores del arco iris de diversas formas.

Kimberly “La más preciosa”, también estuvo presente, y fue coronada como la reina gay de ese año, mientras que la actriz Lucía Méndez, se llevó la corona de la reina gay eterna. Igualmente, Karla Díaz, Olivia Collins, Britany Esparza, Sergio Mayer, Emilio Osorio, Romina Marcos y Carmen Campuzano, entre otros se festejaron en la colorida marcha.

Violeta Isfel les rinda homenaje, pero la tunden

La actriz Violeta Isfel también se vistió de colores y disfrutó del Pride mexicano, y aprovechó para agradecerle a todas sus amigas de la comunidad por su apoyo y cariño. Através de Instagram, este domingo 30 de junio compartió un carrusel de imágenes de cómo vivió este acontecimiento, y también dejó sus sentidas palabras.

“¡Amor es amor! 🏳️‍🌈¡Las vidas ⚧️ 🏳️‍⚧️ TRANS Importan! Gracias @claudia_spindol por ser mi Mamá Drag en esta marcha por el orgullo 2024 que extraordinaria y amorosa experiencia 🫂 Te adoro 🥰.@lsv83 gracias por ser mi mejor amiga, te amoooooooooooo. Esposhito @rb7802 y @_jorgearmandomg somos el mejor equipo. Los amo ❤️”, expresó Isfel. La estrella de televisión asistió con un body margas largas con transparencias negras y tornasoladas. El look lo completó con unos botines de tacón con plataforma negros.

PUBLICIDAD

Pero, su outfit le valió críticas, así como su asistencia a la concentración. Los internautas se manifestaron en la caja de comentarios y ella también respondió: “¿Y era necesario salir semi desnuda mostrando la panochux? No creo que sea justificable”, “¿Hay que andar a la moda, verdad?”. “Pues ni modo, así es la moda y pues que se va hacer. Así que me ‘Iré por la sombrita’. Se me cayó una ídola”, a lo que ella respondió como dama: “Con cui (cuidado)”.

“Soy yo o te pareces mucho a ‘Cruela’ con ese peinado tan espectacular amé”. Violeta no se quedó con eso y le escribió: “Me lo dicen mucho ❤️ yo feliz”.