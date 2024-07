Ángela Aguilar reaparece con su padre y con este gesto desmiente embarazo

Este fin de semana, la cantante Ángela Aguilar regresó al ruedo para unirse a su padre Pepe Aguilar por primera vez desde el 10 de junio, cuando ella y su pareja, Christian Nodal confirmaron su noviazgo pocos días después de que él anunció la ruptura con Cazzu. Para el momento, Pepe se encontraba en Japón, vacacionando con su esposa Aneliz Álvarez.

Desde el mismo momento que la pareja hizo su anuncio la controversia explotó en las redes sociales, ya que se especuló que Nodal le fue infiel a la rapera, algo que luego él desmintió en un video en Instagram. Ante la premura del noviazgo y siendo Pepe un padre tradicionalista, se corrieron muchos rumores, como que ellos se casaron en Italia, pues no aprobaría que ella estuviera con Nodal de otra manera.

Luego de que en incontables oportunidades, la intérprete de “Gotitas saladas” aseveró que jamás daría a conocer su vida romántica, en menos de 20 días ofreció dos notas exclusivas para dos medios de comunicación: la primera gritar al mundo que está al lado del mexicano de 25 años; y la otra, para hablar de vida, donde aprovechó para pedir que no la embarazaran, ni casaran.

Esto a propósito de que entre tantas cosas que comenzaron a divulgarse por internet, el embarazo fue uno de ellos, porque ya sido un amor avasallante y un proceso extremadamente expedito, pese a que la misma Ángela afirmó que esta era la continuación de un relación que había estado en pausa, y pidió que no los juzgaran sin saber por qué habían hecho de esa forma su romance.

Ángela calla a quienes afirman que está embarazada

No obstante, los comentarios sobre un estado de gestación no han cesado. Este fin de semana, de nuevo actuó con su padre en Dallas, Texas, en el show “Jaripeo hasta los huesos”, repleto de entretenimiento para el público en el que toda la familia Aguilar se arraiga a la tradición, la música y la cultura mexicana.

En el espectáculo, los internautas aseveraron que se retiraron todas las canciones que padre e hija interpretaban juntos, por lo que solo compartieron en el jaripeo, cuando Ángela apareció cabalgando un caballo blanco, como lo ha hecho en otra. Por supuesto, esto no pasó desapercibido para la audiencia, que rápidamente comentaron en las redes sociales, que con esto callaba a todos los que pensaron que ella estaría esperando el segundo hijo de Christian.

“Decían que está embarazada y una embarazada lo primero que hace es cuidarse y no anda montando caballos”, “Claro que no está embarazada, sino no estuviera allí”, “No creo que esté embarazada, porque eso sería una de las cosas que le hubieran prohibido”, dijeron algunos de los internautas.