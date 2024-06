3 veces que Mijares ha sido criticado por su calzado: sus zapatos con “pezuña” fueron muy burlados

Durante los últimos años de su exitosa carrera, el cantante mexicano Manuel Mijares ha sorprendido de forma constante con llamativos estilismos tanto dentro como fuera del escenario.

Sin embargo, mientras algunos lo admiran por su seguridad al portar trajes coloridos, accesorios extravagantes y prendas de grandes marcas, otros se burlan de su exótica forma de vestir.

Así sucedió en días recientes cuando el “Soldado del Amor” asistió a un espectáculo en Madrid, España, con un par de zapatos blancos de plataforma estilo Mary Jane que le valió muchas críticas.

Mijares ha dividido las opiniones de sus seguidores con sus elecciones de estilo | (Instagram: @oficialmijares)

“Se parecen a los de la Chilindrina solo que en color blanco”, “¿Es neta? Se parecen a los que mi mamá me compraba para la primaria”, “Estoy segura que son de la Lucerito” y “¿Por qué no envejecen con dignidad?” fueron algunos de los comentarios al respecto.

No obstante, esta no es la primera vez que el intérprete de Bella es juzgado por su elección para calzarse. Por el contrario, en el pasado, ha sido criticado varias veces por su colección de calzado.

Mijares y las veces que ha recibido críticas por sus zapatos

Por eso, a continuación, repasamos tres ocasiones que Mijares ha sido víctima de burlas en redes sociales específicamente por la selección de sus zapatos para rematar sus audaces looks.

La vez que llevó zapatos chunky de charol

En abril pasado, Mijares sorprendió con unos zapatos de charol negro con suela track roja para promocionar junto a Lucero su gira Hasta que se nos hizo en un programa en República Dominicana.

El famoso combinó el moderno calzado de estética chunky con un pantalón negro, una camisa oversize a juego con estampado en blanco y accesorios, como sombrero y gafas, en el mismo tono.

Sin embargo, aunque se veía muy confiado, las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales.

“¿Tiene grandes zapatos o pies?”, “Mijares canta fregón, pero parece payasito de fiesta infantil vestido así” y “Ellos viajan en los zapatos de Mijares” fueron algunas de las opiniones en Instagram.

La vez que portó botas altas recubiertas de cristales

A inicios de año, el artista acaparó miradas al ponerse unas botas altas cubiertas de cristales blancos y tacón grueso para presentar el Twor Amigos junto Emmanuel en el Palenque de León.

El papá de Lucerito y José Manuel Mijares llevó sus resplandecientes zapatos con un pantalón negro, un saco de lentejuelas en el mismo color y decenas de pulseras y collares para complementar.

A través de su perfil en Instagram, el famoso publicó imágenes luciendo con orgullo sus botas. Tal como era de esperarse, los posts recibieron varios comentarios reprochando su decisión de estilo.

“Soy tu fan, pero esas botas no, por favor”, “Las botas plateadas, no Manuelito. Too much” y “¡Mijares! ¡Quítate esas botas, por favor!” son algunos de los sentires de sus seguidores.

La vez que usó calzado con “pezuña”

En agosto de 2022, Mijares acaparó los titulares con su elección de calzado para una entrevista a Despierta América con Lucero en donde hablaron sobre su gira en algunas ciudades en EE. UU.

El artista usó para la cita unos zapatos de cuero café firmados por Maison Margiela que llamaron la atención por presentar una división entre los dedos que fanáticos afirmaron parecía “pezuña”.

A causa del novedoso diseño del modelo Tabi de la marca y su precio que supera los mil dólares, la estrella recibió decenas de burlas y comentarios asegurando que tenía “mal gusto” en zapatos.

“Perdón, pero es lo más ridículo de calzado que he visto para un hombre”, “Esos zapatos de abuelita no”, “No puedo con los zapatos de Mijares” y “Zapatos de pezuña” fueron las reacciones en Instagram.