La vez que Nicole Kidman orinó sobre Zac Efron sin pudor: “No pensé que fuera tan raro”

Nicole Kidman y Zac Efron han logrado enamorar por completo a las audiencias de todo el mundo con su actuación protagónica en la nueva comedia romántica de Netflix, Un asunto familiar.

En la esperada película, las estrellas viven una gran historia de amor en la piel de la escritora Brooke Harwood y el actor Chris Cole para la desgracia de la hija de ella y exasistente de él, Zara Ford.

Sin embargo, esta no es la primera vez que los actores comparten créditos en un filme. Hace más de una década, ambos trabajaron juntos en un largometraje en donde Kidman orinó a Efron.

El momento en que Nicole Kidman orinó sobre Zac Efron

Se trata de Amores peligrosos (The Paperboy, por su título original), una producción dirigida por Lee Daniels que la australiana protagonizó junto al galán estadounidense, Matthew McConaughey y John Cusack.

Dentro del proyecto estrenado en 2012, la ganadora del Oscar encarnó a Charlotte Bless, un papel que la obligó a hacer varias escenas fuertes, incluyendo una en la que tuvo que orinar sobre Efron.

En la secuencia en cuestión, el galán encarnando al personaje Jack Jansen sufre de varias picaduras de medusa tanto en el torso como en la cara mientras nadaba en el mar en solitario.

Zac Efron en la controversial escena de 'Amores peligrosos' | (Millennium Films)

Aunque logra llegar hasta la orilla de la playa, el veneno lo deja inconsciente. Un grupo de jovencitas se percatan y proponen que una de ellas orine sobre las áreas afectadas para poder ayudar a Jack.

No obstante, Charlotte las echa al darse cuenta y les deja claro que la única persona que orinará sobre él será ella. Las chicas se marchan y la protagonista orina sobre el cuerpo sin ropa de Jack.

La escena fue una de las más comentadas en Internet cuando la película se estrenó en el Festival de Cannes. Y es que todos se preguntaban si la actriz de verdad había orinado sobre su coprotagonista.

Nicole Kidman en la escena donde orina a Zac Efron en 'Amores peligrosos' | (Millennium Films)

Kidman sobre orinar a Efron: “No lo pensé demasiado”

A causa de la controversia generada por este momento, Nicole Kidman tuvo que hablar al respecto en numerosas entrevistas en donde confirmó que realmente orinó a Zac Efron en esta secuencia.

“Sí, hice la escena. Eso era lo que quería Lee. Estaba en el guion... Quiero decir, amo a Zac. Es un gran tipo y déjame decirte que me alegro de que fuera él. Me siento segura con Zac y espero que él se sienta seguro conmigo”, reveló a Deadline en 2012.

En otra conversación con la revista V también ese año, la famosa además confesó por qué no le pareció extraño orinar sobre su compañero de elenco. “Lo de orinar, no pensé que fuera tan raro, porque yo estaba en personaje”, comentó.

“Eso fue por las medusas. Y para mí, dijo mucho sobre Charlotte. Uno, ella lo está protegiendo. Dos, ella es dura como las uñas y nadie más va a orinar sobre este tipo. Todo eso tenía mucho sentido para mí. Simplemente lo hice y no lo pensé demasiado”, agregó.

En cuanto a Efron, el director aseguró en una conversación para GQ que el actor no paraba de sonreír durante el rodaje de la escena del orine. “Si hubieran podido ver la cara de Zac. Se supone que debe estar desmayado y solo tiene una sonrisa en su rostro”, aseveró.

“Le dije ‘¡Zac, finge que estás muerto!’ Y solo tiene esta sonrisa loca en su rostro. Todo el asunto es una locura”, recordó. Empero, Daniels dudó por un segundo si incluir o no la escena en la película.

“Justo antes de enviar (la película) a Cannes, llamé a Nicole a las tres de la mañana y le dije: ‘Nicole, no puedo hacerlo, he ido demasiado lejos. No puedo poner esa escena en la película”, contó.

No obstante, la intérprete de 57 años de edad lo convenció de dejarla en el metraje. “Ella dijo: ‘Lee, me hiciste orinar sobre Zac Efron, si no pones eso en la película, estás loco”, rememoró.

Ahora, doce años después de que esta escena salió a la luz, el público puede ver a Nicole Kidman y Zac Efron nuevamente juntos en la pantalla en Un asunto familiar por la plataforma de Netflix.