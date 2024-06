Tras documental, se viraliza momento de Céline Dion luchando para seguir cantando en un concierto que nadie notó

Céline Dion es, sin lugar a dudas, una de las voces más icónicas y poderosas de la industria musical. Su ascenso a la fama internacional fue meteórico tras su victoria en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1988 y su posterior éxito con la banda sonora de la película “La Bella y la Bestia” en 1991. Sin embargo, fue su interpretación de “My Heart Will Go On”, tema principal de la película “Titanic”, lo que la consolidó como una superestrella global.

Durante más de tres décadas, la cantante ha cautivado al mundo con su increíble rango vocal y emotiva interpretación pero actualmente se encuentra librando una batalla contra un poderoso enemigo que amenaza su carrera: el síndrome de la persona rídiga.

Y es que a la enfermedad no le ha importado que Céline haya vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo, ni que haya ganado cinco premios Grammy y numerosos galardones y reconocimientos por su contribución a la música pues ahora, la ha obligado a poner una pausa en todo. Esto la ha llevado a querer hablar abiertamente de su viaje a través del nuevo documental de Amazon Prime Video, I Am Céline Dion.

Céline estaba luchando en pleno concierto y nadie lo notó

I Am Céline Dion El documental muestra la batalla más difícil que enfrenta la cantante (Foto: Prime Amazon Video/Courtesy of Prime Video)

Hace unos meses, la intérprete canadiense reveló que hacía 17 años había comenzado a experimentar unos espasmos en la voz pero fue hasta 2022 que se le diagnostió la enfermedad. “Así empezó. Me desperté una mañana, desayuné y a continuación noté que la voz se me agudizaba involuntariamente. Me asusté un poco, porque normalmente, como cantante, después de dar un concierto tu voz suele estar más grave al día siguiente, no más aguda. No me salía nada, no podía calentar la voz, pero si no lo haces, puedes lesionarte. Entonces, no sabía qué hacer. Hoy, el diagnóstico es el síndrome de la persona rígida”, dijo en su momento.

Este trastorno autoinmune afecta el sistema nervioso, causando rigidez muscular y espasmos dolorosos. Los síntomas pueden ser extremadamente debilitantes, interfiriendo con la movilidad y la capacidad para realizar tareas cotidianas. La noticia de su diagnóstico ha sido un duro golpe para los fans de Celine, quienes han seguido su carrera con admiración y cariño.

A pesar de esta adversidad, Céline ha demostrado una vez más su resiliencia y determinación. Eso sí, a veces su fuerza de voluntad ha sido tal, que pocos notaron que ya había dado señal de que todo estaba mal.

Fue en enero de 2022 cuando la cantante se vio obligada a cancelar su tour por Norte América debido a una serie de espasmos pero que “todo estaba bien” yq eu sólo debía “ser pacientey seguir los consejos médicos”.

“Estaré muy feliz de recuperar mi salud, así como de que todos nosotros superemos esta pandemia, y no puedo esperar a volver a subir al escenario.Mientras tanto, me han conmovido mucho todas las palabras de aliento que todos me han estado enviando en las redes sociales. Siento su amor y apoyo y significa mucho para mí”, se lee en el comunicado.

Tras el estreno del documental, los fans han revivido el momento en el que se ve a Céline batallando por seguir cantando y muchos han expresado que “nunca le dieron importancia” o “no pensaron que era grave” hasta que la cantante habló de aquel momento en su documental.

“Ahora me pregunto cómo fue que logró evitar algo peor?? Qué fuerza de mujer”. “Jamás pensé que lo que le estaba pasando fuera tan grave hasta que vi el documental”. “Qué fortaleza!!! Estaba sufriendo y aún así ahí estaba firme!!. “Qué duro es ver esto otra vez después de ver el documental y lo que realmente le afecta la enfermedad”, se lee en redes sociales.

Céline ha sido franca sobre su condición, compartiendo con sus seguidores su lucha y su esperanza de recuperación. Esta apertura ha ayudado a aumentar la conciencia sobre el síndrome de la persona rígida, una enfermedad poco conocida, y ha inspirado a muchos a enfrentar sus propios desafíos con valentía y positividad. Aunque enfrenta un futuro incierto debido a su enfermedad, su impacto en la música y en la vida de sus fans sigue siendo inquebrantable.