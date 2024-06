Qué es la episiotomía, el procedimiento de parto que le cambió la vida sexual a Greeicy Rendón

“¡Pobre de mi chico!”, con esta expresión, la cantante colombiana Greeicy Rendón dejó al descubierto una realidad que tiene en su vida sexual desde el nacimiento de su hijo, y que ha tratado de sobrellevar. La artista confesó, este 26 de junio, que no mantiene sexo porque tras parir su vagina quedó “blindada”, que impide la penetración.

En el programa español “La resistencia” le reveló todo al presentador David Broncano. A cada invitado lo someten a que indique con puntajes cómo ha sido su sexo en los últimos 30 días. Entonces le asigna un punto a cada acción: penetración (1); petting, juego sexual sin penetración (0,6); y masturbación (0,2). Ellos deben sumar la cantidad de veces que lo han hecho en un mes para tener un total.

Sin embargo, Greeicy aprovechó porque cambiaron sus relaciones sexuales: “Cuando hay un parto (hace el ademán de cuando sale la cabeza por la vagina). El mío era así (el bebé no podía salir). Por lo general, no todas las mujeres, pero si somos estrechas, se raja o rompe, o te rajan (el perineo) para que salga (el bebé) para ayudarte, y luego te tienen que coser. Entonces se fueron unos puntos de más, entonces, ya no entra (el pene)”, describió con mucho humor la cantante, quien convive con el artista Mike Bahía.

Destacó que desde que nació su bebé en el 2022, pues quedó así. “Inmediatamente podíamos descoserlos, pero comenzó la maternidad, la agenda, los planes y un montón de cosas y responsabilidades que todavía las tenemos”. Por lo que ahora, ella y Mike se satisfacen a través del petting.

¿Qué es la episiotomía y cuáles son sus riesgos?

De acuerdo con el portal especializado en salud de la Clínica Mayo, se trata de un corte que se hace en la zona del perineo, que está entre la vagina y el ano, para que el bebé pueda salir con mayor facilidad para evitar los desgarros vaginales y conservar en perfecto estado los músculos del suelo pélvico.

Antes era una práctica muy usada, sin embargo, ahora la Organización Mundial de la Salud recomienda usarla cuando se desea que el parto sea rápido porque le hombro del bebé está atascado, su ritmo cardiaco es irregular o para usar fórceps o de ventosa durante un parto vaginal.

Esta práctica trae algunos riesgos. La Organización de Reproducción Asistida destacó en su web que la episiotomía puede causar “lesiones en el feto, mayor hemorragia durante el parto, infección de la herida, incontinencia urinaria y/o fecal, dolor posterior en las relaciones sexuales, complicaciones durante la recuperación”.

Greiicy reveló una realidad que no solo la vive ella, pues algunas usuarias de Instagram también afirmaron que ahora no pueden tener coito tras la episiotomía: “A mí me pasó en el primer parto, tardé casi un año en que la cosa entrara, ya por miedo al dolor también”, “A mí me pasó lo mismo, en el parto de mi hijo me desgarre y me dieron puntos dentro y fuera. Y no sabía que me dieron puntos demás hasta la hora de mantener relaciones después del parto, fue doloroso”.