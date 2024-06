Eduardo Capetillo tiene romántico gesto con Biby Gaytán en su aniversario, pero ella le hizo este desplante

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán son una de las parejas más sólidas y ejemplares del mundo del espectáculo con más de 30 años de relación y cinco hermosos hijos.

Los cantantes y actores formaron una hermosa familia y a través de sus redes dejan ver lo enamorados que siguen después de tantos años juntos, lo unidos que son con sus hijos y lo felices que son.

De hecho, recientemente la pareja cumplió 30 años de casados y el actor tuvo un tierno gesto con su esposa, pero a muchos sorprendió la reacción de ella.

Eduardo Capetillo le dedica romántico mensaje a Biby Gaytán en su aniversario, pero ella le hizo este desplante

A través de las redes, Eduardo Capetillo le dedicó un tierno mensaje a Biby Gaytán, junto a una foto en la que lucen felices.

“Hace 30 años empezó esta hermosa aventura a tu lado @bibygaytan , solo le pido a Dios y a la vida me permita seguir así , eres el amor de mi vida” , escribió el protagonista de Marimar.

Sin embargo, a muchos le sorprendió la reacción de Biby, y es que la actriz y cantante no comentó la imagen, ni siquiera le dio like, no la compartió en sus historias y tampoco publicó nada en sus redes sobre su aniversario.

Y sorprende más porque en los años anteriores Biby le ha dedicado mensajes de amor a su esposo en fechas especiales como su aniversario y ha respondido sus publicaciones, pero esta vez no lo hizo.

De hecho, ella publicó unas fotos ese día de su aniversario, pero junto a su hijo Eduardo Capetillo Gaytán y se trataban de una publicidad para Toyota México, lo que a muchos les pareció un cruel desplante al tierno gesto del actor.

“OMG no se si se fijaron pero ella lo ignoró por completo”, “tan lindo Eduardo y la Biby ni le publicó nada jaja”, “aquí hay algo raro, él muy romántico y ella más fría que un hielo”, “ay pero que desplante tan feo el de Biby, ni le dio like a la foto”, “espero que todo esté bien, pero sin duda, hay algo raro aquí”, y “espero que sigan casados muchos años más, a pesar del desplante de Biby”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Eduardo y Biby se enamoraron muy jóvenes, cuando coincidieron en la agrupación musical Timbiriche y luego en 1992 protagonizaron la telenovela Baila Conmigo y ya en ese momento estaban más que enamorados y no podían ocultar su amor.