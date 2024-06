“Yo pienso que todo el mundo me odia”: reviven impactante confesión de Cazzu y las redes le responden

¿Qué fue lo que dijo Cazzu tiempo atrás? La cantante argentina confesó en una entrevista que piensa que todo el mundo la odia, que es una persona muy odiable. Lo dijo y ahora en las redes revivieron el video para comentarle que se equivoca, le dicen que es hermosa, dulce y una persona generosa.

¿Qué dijo Cazzu en una entrevista pasada?

Lo cierto es que, Julieta Emilia nombre verdadero de Cazzu, siempre se ha considerado una mujer difícil de querer, ella mismo lo ha asegurado. Al principio, los hombres se endiosan por su personalidad, pero luego salen huyendo: ¿Por qué?

La artista del género urbano argumenta que ella es muy de ella, es decir, es una mujer imponente, no quiere que la gobiernen, dice lo que siente y tiene la valentía que a muchos le falta. Eso quedó totalmente claro desde que empezó a cantar en un género en el que los hombres tenían el mando.

“Pienso que todo el mundo me odia”

Sin embargo, ¿le preocupa sentir que todo el mundo la odia? Ella dice que ese lado rudo hace que su música tenga un estilo ideal y que mucha gente se identifique, pero sí siente que la mala vibra le roba la energía, según la información consignada por el sitio web Soy Carmín.

“No Cazzu, no eres odiosa, eres hermosa, dulce, generosa y buena artista”

No obstante, no se arrepiente, dice que ella es así y punto, no tiene que darle gusto a alguien en específico. ¿Es posible que Christian Nodal no pudo con una mujer independiente con pantalones y por eso escogió los brazos de Ángela Aguilar?

“No Cazzu, no eres odiosa, eres hermosa, dulce, generosa y buena artista”, “Cazzu yo te amo”,”Eres una mujer linda”, le respondieron las redes.

Cazzu y Nodal terminaron hace semanas atrás, pero el cantante sonorense no esperó ni un mes para comenzar un nuevo amor con Ángela Aguilar. La polémica sigue al cantante mexicano, pero él ha salido a defenderse de las críticas.