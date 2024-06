¿Se lo merecía? La reacción en redes a la condena contra Jordi Martín por ‘acoso’ a Clara Chía

Clara Chía Martí y Gerard Piqué le ganaron la batalla legal al paparazzi Jordi Martín, quien fue condenado a un año y dos meses de prisión por dos delitos, uno de acoso (6 meses) y otro de lesiones (6 meses), cometidos contra la pareja del exfutbolista.

Según la sentencia del juzgado penal número 14 de Barcelona, al fotógrafo se le encontró culpable y se le impuso, además, una orden de alejamiento de Clara Chía y no podrá acercarse a menos de 1.000 metros de su domicilio y su lugar de trabajo durante un año y medio.

Tampoco podrá ponerse en contacto con ella durante el mismo periodo de tiempo y deberá pagar una indemnización que pasa de los 13 mil euros: 10.000 euros por daños morales y una suma a la que hay que añadir otros 3.130 euros por gastos sanitarios y la cantidad que se determine, tras un informe forense, en concepto de días de curación y posibles secuelas.

Lo que dice la sentencia y lo que sucedió

Según la sentencia, el fotoperiodista siguió y vigiló a Chía entre agosto de 2022 y mayo del año siguiente “de forma insistente y reiterada” como consecuencia de haber iniciado una relación sentimental con Piqué, puesto que era una persona anónima hasta entonces.

Además, el documento recoge que la conducta de vigilancia y seguimiento consistió en que casi a diario se presentaba en su domicilio particular y en su lugar de trabajo e incluía persecuciones por el interior del garaje privado, reseñó el portal Milenio.

A horas de ser publicada la sentencia, Jordi Martín reaccionó al hecho con una publicación en su cuenta de Instagram donde publicó la fotografía por la cual se le está condenando y se defiende de las acusaciones.

“La portada que cambió el rumbo de mi vida. La foto que tantas alegrías me dio y que últimamente me está causando algún quebradero de cabeza. Siempre he defendido la libertad de prensa”, escribió en su cuenta @jordimartinpaparazzi.

Explicó el fotoperiodista en su escrito que la imagen la hizo a “a 400 metros de distancia escondido en un bosque sin invadir ninguna propiedad privada como así se ha dicho recientemente”.

Destacó que confía completamente en la justicia española y dejó entrever que apelará en otras instancias. “Llegaré hasta la última instancia para demostrar mi inocencia”.

“La que se metió en casa ajena se queja de invasión”

Los fans de Shakira y seguidores del fotoperiodista reaccionaron a la publicación, mostrando su solidaridad con Martín y destacando “el enojo” de Clara Chía por “no salir bien en la foto” y porque “no ha superado” que Shakira “es mejor que ella”.

“Contigo hasta el final jordi”, “Ahhh ya entendí la furia contra ti! Pues claramente, no tomaste su mejor perfil!”, “Acá el problema no es la foto, es que Jordi siempre ha defendiendo a shakira, y eso ella no puede superar”, “Los pájaros le tiran a las escopetas. La que se metió en casa ajena se queja de invasión de privacidad”, son algunos de los comentarios mordaces de los internautas sobre el caso.

El pasado 17 de junio, Clara Chía y Gerard Piqué asistieron a la Ciudad de la Justicia de Barcelona con motivo de la audiencia contra el fotoperiodista.

Ese día, ambas partes llevaron sus testigos, por el lado de Jordi Martin, el fotoperiodista Gustavo González mientras que la denunciante, recibía el apoyo testifical de Anna Tormo y Albert Pedret, socios del exfutbolista blaugrana y gerente de Kosmos y compañeros de trabajo de Clara.

Tormo y Pedret era la pareja cuya boda, celebrada en agosto de 2022, propició las primeras imágenes de Chía y Piqué juntos de la mano. Fue dos meses y medio tras el comunicado de ruptura publicado por Shakira y Piqué que Jordi Martín firmó el reportaje.