Ferka reacciona al momento que Christian Estrada rompe en llanto por su hijo en un reality show

Desde hace un par de días ha estado circulando en las redes sociales un video del momento en el que Christian Estrada rompe en llanto al hablar del hijo que tuvo con Ferka en el reality show que está participando ahora.

“Si yo estoy aquí es por mi hijo. Me quito el pan de la boca para dárselo a mi hijo”, dijo el ex de María Fernando Quiroz entre lágrimas, lo que a muchos le causó ruido, porque de acuerdo con la actriz, desde que se separaron no le ha dado nada para mantenerlo.

A pesar de que hace meses Christian Estrada y Ferka decidieron dejar la batalla legal por la custodia de su pequeño y de esa manera arreglar la situación entre ellos, no pasó mucho para que ella revelara que todavía no le ha querido pasar para la manutención.

¿Cómo reaccionó Ferka al llanto de Christian Estrada?

Christian Estrada estuvo durante mucho tiempo haciendo campaña para que Ferka le permitiera volver a ver a su hijo, después del intento de secuestro que le hizo en 2022.

Se supo que la actriz le dio una oportunidad para que pudiera convivir con su hijo y ver si así le daba algo de dinero para ayudar con la manutención, pero solo se tomó unas fotos con él y se fue del país.

En vista de que Ferka suele ser muy activa en X (antes conocida como Twitter), a través de esa red social compartió su opinión sobre el momento en el que Christian Estrada lloró por su hijo.

“Me quito el pan de la boca. Wow. Cuánta falsedad”, le respondió María Fernando Quiroz al post que compartió la cuenta oficial de “La Isla” (@IslaReality).

Muchos usuarios concordaron con Ferka, porque desde que se tomó las fotos con su hijo y estuvo una semana en “La Casa de los Famosos 4″, no había vuelto a mencionarlo, ni mucho menos ha hecho el intento de verlo.