Andrea Legarreta y Erik Rubín finalmente dejaron de vivir juntos a un año de su separación

Andrea Legarreta y Erik Rubín han sido muy criticados y juzgados por el hecho de que decidieran seguir viviendo juntos a pesar de haber anunciado su separación a principios de 2023.

De hecho, el público llegó a pensar que se trataba de un truco publicitario, pues pocos meses después de decir que se separarían, se fueron de viaje con sus hijas, como una familia feliz y unida.

Tanto Andrea Legarreta como Erik Rubín han explicado que, a pesar de haberse separado, se siguen queriendo y respetando mucho, además, al tener dos hijas, no quisieron que el proceso de divorcio fuera traumático para ellas, por lo que se lo tomaron con calma.

Erik Rubín por fin dejó la casa que compartía con Andrea Legarreta y sus hijas

Hace varios meses Erik Rubín comentó que sería él quien se fuera del hogar que construyó con Andrea Legarreta, sobre todo por recomendación de su terapeuta, quien le dijo que la separación no se completaría hasta que no estuvieran viviendo en casas separadas.

Se creyó que la pareja estaba intentando reconciliarse o por lo menos eso es lo que ha parecía debido a las interacciones que han tenido públicamente. Incluso, hace un par de días fue el cumpleaños del hermano de Andrea Legarreta y Erik Rubín estuvo en la reunión familiar.

Hace unas horas se compartió en los medios que el exTimbiriche finalmente se mudó del hogar donde vivía con su ex y sus dos hijas Mía y Nina Rubín. No obstante, la pareja todavía no ha hecho pública esta noticia, aunque probablemente será cuestión de tiempo para que finalmente revelen que ya no viven junto.

Otra duda que ha surgido es si Andrea Legarreta y Erik Rubín iniciaron su proceso de divorcio o apenas lo harán, porque tampoco han querido hablar sobre ello con la prensa.