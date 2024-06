Muchas personas podrían ser culpables de la muerte de Matthew Perry

Las autoridades están por finalizar las investigaciones de la muerte de Matthew Perry y en un reporte exclusivo a la revista People, han informado que “multiples personas” podrían haber estado involucradas en el deceso del querido actor.

Conocido globalmente por su papel como Chandler Bing en la icónica serie de los 90s, ‘Friends’, Matthew Perry falleció el pasado 28 de octubre del 2023, a sus 54 años. Una muerte sorpresiva que dejó a sus seres queridos, colegas del gremio y millones de fans sumamente conmocionados.

¿Qué se ha reportado ahora sobre la muerte de Matthew Perry?

Inmediatamente, se especuló sobre cual habría sido el motivo o la circunstancia de la muerte del actor y las autoridades iniciaron las pesquisas pertinentes. A los pocos meses del deceso, se reportó que la muerte había sido accidental, a causa de efectos secundarios del tratamiento de ketamina que Perry sostenía para tratar su adicción a los opioides.

Sin embargo, según conoció People, en mayo de este año, la policía de Los Ángeles informó que había comenzado a investigar las circunstancias de su muerte luego de que el forense presentara su reporte final.

En la investigación se involucró no solo la LAPD, sino que además se trabajó en conjunto con la DEA y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, para lograr determinar de donde obtuvo Perry la ketamina mortal. La investigación habría arrancado en diciembre, pero solo se conoció meses luego.

El reporte de este martes 25 asegura que una fuente dijo al medio que quedará en manos de la oficina del Fiscal General de Estados Unidos si se presentarán cargos con estas otras personas involucradas en el deceso. Sin embargo, People puntualizó que la oficina no ofreció comentarios a la revista cuando fue contactada ayer.